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    Глава МЗС Словаччини захворів на Covid-19 після поїздки в Україну

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    8 лютого Іван Корчок спілкувався з Володимиром Зеленським - Глава МЗС Словаччини захворів на Covid-19 після поїздки в Україну
    8 лютого Іван Корчок спілкувався з Володимиром Зеленським
    фото6 Іван Корчок

    Напередодні Іван Корчок зустрічався з керівництвом України, включно із президентом Володимиром Зеленським

    Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок отримав позитивний тест на коронавірус Covid-19 після візиту в Україну. Про це він повідомив у Facebook.

    «Отже, сьогодні всі новини позитивні. Для початку Петра Влгова (словацька лижниця, яка здобула золоту медаль на Олімпіаді у Пекіні. – Ред.), потім голосування у парламенті і, по-третє, на жаль, результат Covid-тесту позитивний», – написав міністр.

    Корчок додав, що без третього «позитивного» пункту краще було б обійтися.

    Напередодні Іван Корчок зустрічався з керівництвом України, включно із президентом Володимиром Зеленським.

    Нагадаємо, 7 лютого район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський.

    Теги: МЗС міністр Словаччина коронавірус
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    Глава МЗС Словаччини захворів на Covid-19 після поїздки в Україну