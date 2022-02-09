Глава МЗС Словаччини захворів на Covid-19 після поїздки в Україну

Напередодні Іван Корчок зустрічався з керівництвом України, включно із президентом Володимиром Зеленським

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок отримав позитивний тест на коронавірус Covid-19 після візиту в Україну. Про це він повідомив у Facebook.

«Отже, сьогодні всі новини позитивні. Для початку Петра Влгова (словацька лижниця, яка здобула золоту медаль на Олімпіаді у Пекіні. – Ред.), потім голосування у парламенті і, по-третє, на жаль, результат Covid-тесту позитивний», – написав міністр.

Корчок додав, що без третього «позитивного» пункту краще було б обійтися.

Напередодні Іван Корчок зустрічався з керівництвом України, включно із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 7 лютого район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський.