ЄС вирішив розширити «кримські» санкції проти Росії. Україна чекає продовження

Комітет ЄС додав до списку санкцій ще п'ятьох осіб, причетних до проведення «виборів» у Держдуму в окупованому Криму

«Кожне порушення міжнародного права з боку Росії буде покарано», – прокоментував рішення ЄС глава МЗС України

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу додав до списку санкцій ще п'ятьох осіб, причетних до проведення «виборів» у Державну Думу Росії у тимчасово окупованому Криму. Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав це рішення у Тwitter, передає Укрінформ.

«Я вітаю сьогоднішнє рішення COREPER (Комітет постійних представників країн-членів ЄС – ред.) додати п'ятеро осіб до списку санкцій ЄС за сприяння незаконній організації та проведенню виборів до Державної Думи Росії у тимчасово окупованому Криму. Крим – це Україна. Кожне порушення міжнародного права з боку Росії буде покарано», – йдеться у повідомленні.

Кулеба також додав ЄС, що є достатньо підстав для запровадження санкцій проти Росії за незаконну масову видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Санкції за це явне порушення Мінських угод давно назріли», – наголосив він.

Як повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у своєму Тwitter, Комітет постійних представників країн-членів ЄС у середу вирішив додати ще п'ятеро людей у санкційний список за підрив територіальної цілісності України. Офіційно рішення ухвалять пізніше у лютому.

Як зазначив журналіст, поточний список становить 177 осіб та 48 організацій.

Напередодні очільник МЗС назвав підстави для застосування нових санкцій проти РФ.

«За останні роки Росія зробила достатньо для того, щоб щодо неї вже були застосовані санкції. І найбільший приклад – це паспортизація (примус мешканців окупованих територій України отримувати паспорти громадян Російської Федерації – «Главком»). І тепер на її підстави вони вже закидають такі знаки, що ми, нібито, будемо захищати російських громадян на Донбасі. На жаль, серйозні санкції через паспортизацію поки-що не були застосовані», – зазначив Дмитро Кулеба.

Кулеба додав, що наразі зовнішньополітичне відомство України постійно обговорює із західними партнерами необхідність застосування до наполягає до РФ нових санкцій.

Раніше очільник МЗС анонсував новий саміт Кримської платформи.