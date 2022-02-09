МЗС: у Німеччини немає юридичних заборон на постачання зброї Україні

Глава МЗС України розповів про свою розмову з німецькою колегою щодо постачання Україні зброї

Міністр зауважив, що питання постачання зброї Україні є надзвичайно складним

У законодавстві Німеччини немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні, тому це питання політичне. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції.

«Я чесно сказав: Анналена (глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, – ред), ваша позиція є несправедливою. І друге, ми проаналізували всю вашу нормативну базу, і немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні, тому це політичне рішення. Якщо це суто політичне рішення, значить, воно може бути принаймні частково модифіковане. З цим Анналена поїхала назад», – заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що питання постачання зброї Україні є надзвичайно складним і що новий німецький уряд перебуває під серйозним внутрішнім і зовнішнім тиском щодо цієї позиції.

Напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала селище Широкине на Донеччині.

Анналена Бербок прибула до Києва 7 лютого, одночасно з трьома іншими міністрами закордонних справ: Австрії, Чехії і Словаччини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з німецькою колегою 7 лютого заявив про «точки дотику» і «проєкт рішення» з Німеччиною щодо питання зброї.

Нагадаємо, що телеканал CNN повідомив, що нібито зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок була скасована через розбіжності щодо розбіжностей у питаннях навколо «Північного потоку-2» та надання зброї.

Однак МЗС спростовує чутки навколо зриву зустрічі Зеленського і Бербок.

Цього тижня глава МЗС Німеччини пояснила, через кого скасували її зустріч із Зеленським. Зокрема Бербок спростувала, що її зустріч із Зеленським скасували через відмову Німеччини постачати зброю Україні.