  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    МЗС: у Німеччини немає юридичних заборон на постачання зброї Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Глава МЗС України розповів про свою розмову з німецькою колегою щодо постачання Україні зброї - МЗС: у Німеччини немає юридичних заборон на постачання зброї Україні
    Глава МЗС України розповів про свою розмову з німецькою колегою щодо постачання Україні зброї
    фото: mfa

    Міністр зауважив, що питання постачання зброї Україні є надзвичайно складним

    У законодавстві Німеччини немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні, тому це питання політичне. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції.

    «Я чесно сказав: Анналена (глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, – ред), ваша позиція є несправедливою. І друге, ми проаналізували всю вашу нормативну базу, і немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні, тому це політичне рішення. Якщо це суто політичне рішення, значить, воно може бути принаймні частково модифіковане. З цим Анналена поїхала назад», – заявив Кулеба.

    Міністр зауважив, що питання постачання зброї Україні є надзвичайно складним і що новий німецький уряд перебуває під серйозним внутрішнім і зовнішнім тиском щодо цієї позиції.

    Напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала селище Широкине на Донеччині.

    Анналена Бербок прибула до Києва 7 лютого, одночасно з трьома іншими міністрами закордонних справ: Австрії, Чехії і Словаччини.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з німецькою колегою 7 лютого заявив про «точки дотику» і «проєкт рішення» з Німеччиною щодо питання зброї.

    Нагадаємо, що телеканал CNN повідомив, що нібито зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок була скасована через розбіжності щодо розбіжностей у питаннях навколо «Північного потоку-2» та надання зброї.

    Однак МЗС спростовує чутки навколо зриву зустрічі Зеленського і Бербок.

    Цього тижня глава МЗС Німеччини пояснила, через кого скасували її зустріч із Зеленським. Зокрема Бербок спростувала, що її зустріч із Зеленським скасували через відмову Німеччини постачати зброю Україні.

    Читайте також:
    Теги: МЗС Німеччина міністр зброя Україна Дмитро Кулеба Анналена Бербок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МЗС: у Німеччини немає юридичних заборон на постачання зброї Україні