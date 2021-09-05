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    Глава Офісу президента Єрмак пояснив, який у нього тепер сімейний стан

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    Андрій Єрмак розчарував потенційних наречених, заявивши, що не холостяк - Глава Офісу президента Єрмак пояснив, який у нього тепер сімейний стан
    Андрій Єрмак розчарував потенційних наречених, заявивши, що не холостяк
    Фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

    «Я не один», – розчарував потенційних наречених соратник президента

    Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який є одним із найзавидніших холостяків України, розчарував потенційних наречених. У програмі «Світське життя» він розповів про свій сімейний стан.

    «Я не один», – коротко зауважив Єрмак. На цьому інтерв'ю керівника Офісу президента відразу й обірвалось...

    Перед цим Єрмак, який,за словами журналістки Катерини Осадчої, завжди гарно одягнутий, також встиг розповісти, що стиліста у нього нема, але є 10 костюмів.

    «Ви – сірий кардинал української політики, якого всі мають боятися, і який стоїть за спиною президента, але, кажуть, вирішує все», – кинула репліку ведуча Осадча. «Із усього того, що ви сказали, правда, я думаю, тільки те, що я дійсно стою за спиною президента», – відповів Єрмак.

    Політик також зауважив, що не має президентських амбіцій. «Я вважаю, що я прийшов із цим президентом, і я планую піти з цим президентом», – підсумував він.

    Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вивів у світ дружину та двох доньок. Родина побувала на благодійному концерті всесвітньо відомого італійського тенора Андреа Бочеллі. Катерина Шмигаль, а також доньки Анна та Софія, були у білих сукнях.

    Крім того, старша донька голови Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля, 20-річна Анна, побувала на концерт-шоу «Вечір прем’єр». Захід відбувся просто неба, глядачі мали дотримуватися світлого дрес-коду. Для світського дебюту Анна обрала білу сукню, яку пошила на замовлення.

    Також донька прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Анна розкрила секрет музичних уподобань родини очільника уряду.

    Теги: Софія Андрій Єрмак Денис Шмигаль Катерина Осадча
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    Глава Офісу президента Єрмак пояснив, який у нього тепер сімейний стан