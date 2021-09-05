Христо Грозєв: операція «Вагнер» виглядала наївно, але Україні вдалося зібрати важливі докази проти РФ

Журналіст-розслідувач зазначив, що українська влада ухвалила незрозумілі рішення, після чого операція не була реалізована

Українська влада продовжує відмовчуватися про спецоперацію щодо «вагнерівців», хоча докази, які зібрали українські спецслужби, згодилися б у розслідуванні катастрофи MН17. Про це розповів журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв під час фестивалю Mezhyhirya Fest, передає кореспондент «Главкому».

«У 2020 ми моніторили деякі рухи найманців, і ми помітили, що щось відбувається. Зокрема, ми помітили їх пересування в Білорусь. Спочатку було не дуже ясно, що конкретно відбувається, але, безумовно, це мало зв'язок з Україною. Ми зв'язувалися з людьми, які були відставними співробітниками українських спецслужб, і стало ясно, що це була спецоперація. Для мене це виглядало дуже наївним. Лукашенко, очевидно, використовував би це в своїх інтересах, вдаючи при цьому, що він на стороні України», – сказав Грозєв.

Грозєв зазначив, незважаючи на те, що українська влада ухвалила в результаті незрозумілі рішення, після чого операція не була реалізована, – українські спецслужби зібрали масив доказів про причетність російських найманців до військових злочинів, в тому числі до збитого боїнга МН17.

«У нас є докази, що ця спецоперація була, і українська влада не хоче це визнати ... Це було б дуже важливо для розслідування МН17. Мені шкода, що українська влада відмовляється це визнавати. Принаймні, вони зібрали докази і могли б показати, що Росія може бути поставлена на місце таким чином», – сказав Грозєв.

«Вони (українська влада, – ред.) Просто уникають цих питань, щонайменше 6 місяців (немає відповідей, – ред.). Але ми сподіваємося (отримати відповіді, – ред.) ... Це було політичне рішення, яке ми не розуміємо ... Це та частина, в якій у нас немає відповідей. Але факт в тому, що спецоперація була і ми продовжуємо роботу над фільмом», – додав журналіст-розслідувач.

Грозєв підкреслив, що для цього могли бути різні причини, але українська влада продовжує відмовчуватися.

«Вони зробили вартісні речі, довели, що вони (« вагнерівці», – ред.) погані хлопці. Вони («вагнерівці», – ред.) воювали на Сході. Вони вбивали людей, вони причетні до збитого боїнга МН17», – сказав Грозєв.

Нагадаємо, що в липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у Президента Володимира Зеленського і нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів. Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі і депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали і це зрада. Бурба був звільнений.

У грудні 2020 року стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про зрив цієї спецоперації і днями знімальна група розслідувачів була в Києві і записала інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченко, про що він сам і розповів на своїй сторінці в ФБ. Шевченко також додав, що глава ОП Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat.

Додамо, що дата показу фільму Bellingcat залишається відкритою.