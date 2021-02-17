«Слуга народу» назвав Революцію Гідності державним переворотом

Бужанський проголосував проти засудження злочинного режиму Януковича

У вівторок, 17 лютого, народний депутат Максим Бужанський назвав Революцію Гідності «державним переворотом». Про це повідомила народна депутатка та співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Геращенко розповіла, що народні депутати від «Слуги народу» виходили до трибуни під час розгляду постанови Верховної Ради до річниці Революції Гідності. За хвилину до того їхній соратник із тієї ж трибуни заявив про «державний переворот».

«Вони в одній фракції. Не потрібно сміливості вийти до трибуни, згадуючи Майдан. Але потрібно мати гідність, честь і мужність, аби відмежуватися від покидьків і очиститися від них», – сказала вона.

Геращенко підготувала звернення до регламентного комітету з вимогою розглянути заяву депутата Бужанського, який назвав Революції Гідності «державним переворотом». «І дії президії, яка не зупинила цей виступ, порушуючи регламент. Спікер дуже любить коментувати «ЄС», затикати рота опозиції. Мужності вимкнути мікрофон негідникам у нього не вистачає. А можливо, це ідеологічна позиція», – додала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 лютого визнала Революцію Гідності ключовою подією державотворення України. Це рішення підтримали 295 нардепів, однак обговорення постанови було досить запеклим. Від партії «Слуга народу» один голос був проти – Максима Бужанського.

Також Верховна Рада взялася за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах «справ Майдану».