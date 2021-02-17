Справи Майдану. Верховна Рада попередньо схвалила процедуру заочного арешту

Проєкт передбачає дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного

Проєкт пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу

Верховна Рада взялася за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах «справ Майдану». Народні депутати схвалили за основу законопроєкт № 2164. За документ проголосували 299 парламентаріїв.

Проєкт пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу. Передбачає дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;

якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Документ дозволяє розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук із підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.

Передбачається, що в разі арешту підозрюваного, обвинуваченого в разі наявності постанови про його розшук строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

Визначені підстави для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження:

ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;

винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого в розшук із підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК.

Документ передбачає можливість завершити кримінальні провадження, у яких були винесені ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування, проте вони не були ще передані до суду.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова закликала парламентарів підтримати цей проєкт закону.

Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича.