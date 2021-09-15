Голова НАЗК «наїхав» на Раду суддів

«Рада суддів своїм рішенням привласнила повноваження законодавчої влади, не надані їй Конституцією та законами України», – заявив Новіков

Голова Національного агентства з питань запобігання корупція (НАЗК) Олександр Новіков звернувся до голови Ради суддів Богдана Моніча з вимогою не перебирати на Раду повноваження парламенту. Про це 15 вересня повідомила пресслужба НАЗК у Facebook.

«Верховна Рада у законі про запобігання корупції визначила, що виключно НАЗК має повноваження надавати роз’яснення щодо конфлікту інтересів. Однак Рада суддів вирішила знехтувати цією нормою та визначити у своєму порядку, що Рада суддів може надавати такі роз’яснення суддям», – йдеться у листі очільника НАЗК.

У відомстві додали, що закон «Про судоустрій і статус суддів» не надає Раді таких повноважень.

«Рада суддів своїм рішенням привласнила повноваження законодавчої влади, не надані їй Конституцією та законами України», – заявив Новіков.

Голова НАЗК вважає, що роз’яснення Ради суддів можуть ввести суддів в оману та призвести до вчинення ними правопорушень.

«Звернення за роз’ясненням до Ради суддів, яка не наділена повноваженнями на їх надання, може призводити до того, що судді помилково розумітимуть вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Як наслідок, щодо них можуть складатися протоколи про адміністративні правопорушення», – йдеться у листі.

Новіков вважає, що судді, які отримали роз’яснення від Ради суддів вважатимуть, що дотримуються всіх вимог закону. Натомість вони можуть діяти, маючи реальний конфлікт інтересів.

«Дублювання функцій щодо конфлікту інтересів суперечить закону та Конституції. Порядок, який затвердила Рада суддів, призводить до хибного трактування суддями норм антикорупційного законодавства та порушення його вимог, що підриває авторитет судової влади, доброчесність якої є запорукою верховенства права», – зазначив голова НАЗК.

До слова, НАЗК викликає для пояснень двох ексурядовців і Дарта Вейдера.

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