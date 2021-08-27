НАЗК взялося за перевірку декларацій пів сотні нардепів (список)

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів

Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 1087 декларацій публічних службовців

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку ще 68 декларацій посадовців, у тому числі 49 народних депутатів. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 1087 декларацій публічних службовців.

За посадою (порядком черговості, який передбачає перелік високопосадовців, чиї декларації мають бути перевірені найперше) НАЗК узяло в перевірку декларації таких народних депутатів:

Кондратюк Олена Костянтинівна, народний депутат України;

Радіна Анастасія Олегівна, народний депутат України;

Юрченко Олександр Миколайович, народний депутат України;

Боблях Андрій Ростиславович, народний депутат України;

Тищенко Микола Миколайович, народний депутат України;

В’ятрович Володимир Михайлович, народний депутат України;

Лерос Гео Багратович, народний депутат України;

Горват Роберт Іванович, народний депутат України;

Власенко Сергій Володимирович, народний депутат України;

Верещук Ірина Андріївна, народний депутат України;

Мазурашу Георгій Георгійович, народний депутат України;

Жмеренецький Олексій Сергійович, народний депутат України;

Тимофійчук Володимир Ярославович, народний депутат України;

Качура Олександр Анатолійович, народний депутат України;

Кісільов Ігор Петрович, народний депутат України;

Іонушас Сергій Костянтинович, народний депутат України;

Синютка Олег Михайлович, народний депутат України;

Яременко Богдан Васильович, народний депутат України;

Вагнєр Вікторія Олександрівна, народний депутат України;

Пивоваров Євген Павлович, народний депутат України;

Підласа Роксолана Андріївна, народний депутат України;

Костюк Дмитро Сергійович, народний депутат України;

Мережко Олександр Олександрович, народний депутат України;

Бардіна Марина Олегівна, народний депутат України;

Маслов Денис Вячеславович, народний депутат України;

Мотовиловець Андрій Вікторович, народний депутат України;

Дубневич Ярослав Васильович, народний депутат України;

Мельник Павло Вікторович, народний депутат України;

Осадчук Андрій Петрович, народний депутат України;

Мошенець Олена Володимирівна, народний депутат України;

Бакумов Олександр Сергійович, народний депутат України;

Цабаль Володимир Володимирович, народний депутат України;

Шенцев Дмитро Олексійович, народний депутат України;

Лабазюк Сергій Петрович, народний депутат України;

Аліксійчук Олександр Васильович, народний депутат України;

Чорноморов Артем Олегович, народний депутат України;

Бєлькова Ольга Валентинівна, народний депутат України;

Гузь Ігор Володимирович, народний депутат України;

Плачкова Тетяна Михайлівна, народний депутат України;

Тарасов Олег Сергійович, народний депутат України;

Гайду Олександр Васильович, народний депутат України;

Кабаченко Володимир Вікторович, народний депутат України;

Заблоцький Мар’ян Богданович, народний депутат України;

Чернявський Степан Миколайович, народний депутат України;

Овчинникова Юлія Юріївна, народний депутат України;

Наливайченко Валентин Олександрович, народний депутат України;

Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна, народний депутат України;

Беленюк Жан Венсанович, народний депутат України;

Савченко Ольга Станіславівна, народний депутат України.

У свою чергу, за результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами розпочато перевірку декларацій, поданих такими особами:

Танцюра Катерина Олексіївна, суддя Одеського окружного адміністративного суду;

Гвоздій Валентин Анатолійович, голова наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»;

Гулієв Араз Іман Огли, депутат Сумської обласної ради;

Поворознюк Олександр Григорович, депутат Петрівської селищної ради Кіровоградської області;

Кормишкін Юрій Анатолійович, депутат Миколаївської обласної ради;

Гордійчук Андрій Андрійович, колишній депутат Хмельницької обласної ради (2 декларації);

Куліч Валерій Петрович, колишній депутат Чернігівської обласної ради;

Ревчук Ольга Андріївна, колишній депутат Запорізької міської ради;

Кушал Діана Володимирівна, колишній завідувач Хмельницької районної державної нотаріальної контори;

Коваленко Максим Миколайович, головний інспектор ГУ ДСНС України у Миколаївській області;

Папірник Галина Яремівна, консультант Яворівського районного суду Львівської області.

На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронців НАЗК узяло в перевірку декларації таких осіб:

Циганенко Олександр Миколайович, заступник голови Лубенської районної ради Полтавської області;

Козирєва Ольга Миколаївна, голова Петропавлівської сільської ради Куп’янського району Харківської області;

Шумейко Роман Леонідович, депутат Світловодської міської ради Кіровоградської області;

Малишев Віктор Олександрович, депутат Обухівської міської ради Київської області;

Діхтярь Ірина Олександрівна, колишній директор комунального підприємства «Жилсервіс-14» Дніпропетровської міської ради;

Романча Віталій Михайлович, заступник начальника відділу поліції № 1 – начальник слідчого відділення Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області;

Макуха Павел Вікторович, працівник взводу № 2 роти № 2 батальйону Управління патрульної поліції в Чернігівській області.

Зазначається, що на проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.

До слова, чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію.

Також «слуга народу» задекларувала Infinity як сільгосптехніку.

До слова, ексдепутатці з Львівщини присудили громадські роботи, бо забула подати е-декларацію.