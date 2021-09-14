Скільки у серпні заробили головні антикорупціонери країни

Як на середню зарплату по Україна, то пристойні суми

Стали відомі суми заробітної платні голів та заступників НАБУ, НАЗК і САП

У серпні найвища зарплата була у в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука – 326 тис. 150 грн. Йому виплатили, зокрема, матеріальну допомогу на оздоровлення та зарплату за час відпустки. Про це пише «Слово і діло».

Директор НАБУ Артем Ситник заробив 323 тис. 177 грн: крім окладу і надбавок, йому нарахували додаткові виплати – індексацію, відрядні та відпускні, компенсацію за невикористану відпустку.

Заступник Ситника Анатолій Новак заробив 194 тис. 366 грн, Гізо Углава – 177 тис. 386 грн, Тетяна Варварська – 162 тис. 475 грн.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції найвища зарплата в серпні була у заступника голови Олександра Стародубцева – 303 тис. 907 грн. У суму увійшли оклад, надбавки, премія, оплата за відпустку, матеріальна допомога на оздоровлення.

Глава НАЗК Олександр Новіков заробив 255 тис. 561 грн. Двоє інших його заступників – Роман Сухоставець та Іван Пресняков – 156 тис. 76 грн і 137 тис. 18 грн відповідно.

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