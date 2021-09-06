Топчиновник не зміг підтвердити НАЗК володіння біткоїнами на 13 млн грн

У декларації Олексій Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн

У декларації очільника Державної регуляторної служби знайшли невідповідність

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларацію голови Державної регуляторної служби (ДРС) Олексія Кучера і виявило там невідповідність. Голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис Кабміну і вимагає провести службове розслідування, повідомила пресслужба НАЗК.

«НАЗК провело повну перевірку декларації голови ДРС Олексія Кучера, яку він подав як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації. У декларації Олексій Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн», – йдеться в повідомленні.

У Нацагентстві відзначили, що криптовалюта Bitcoin має публічну адресу (Public Address), яка і підтверджує приналежність певній особі. Однак глава Державної регуляторної служби не зміг надати публічну адресу криптовалюти.

«У той же час, за даними податкової, загальний дохід Олексія Кучера і членів його сім'ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік становить менше 1 млн грн (всього 880 682,56 грн)», – уточнили в НАЗК.

Як зазначають у відомстві, такі дані говорять про те, що Кучер вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою.

У зв'язку з цим НАЗК у своєму розпорядженні вимагає:

провести службове розслідування (щоб з'ясувати, чому Кучер порушив ст. ст. 12, 38, 46).

розглянути питання про притягнення Кучера до дисциплінарної відповідальності, передбаченої ст. 66 Закону України «Про державну службу».

Раніше НАЗК виявило у декларації чиновника порушення на 37 мільйонів гривень.

Нагадаємо, очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю «Главкому», наскільки дисципліновано держслужбовці подавали декларації за минулий рік і які цікаві особливості в них можна відмітити.

До слова, чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію.

Також «слуга народу» задекларувала Infinity як сільгосптехніку.

Нагадаємо, ексдепутатці з Львівщини присудили громадські роботи, бо забула подати е-декларацію.