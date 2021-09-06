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    Економіка та фінанси

    Топчиновник не зміг підтвердити НАЗК володіння біткоїнами на 13 млн грн

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    У декларації Олексій Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн - Топчиновник не зміг підтвердити НАЗК володіння біткоїнами на 13 млн грн
    У декларації Олексій Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн
    Фото з відкритих джерел

    У декларації очільника Державної регуляторної служби знайшли невідповідність

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларацію голови Державної регуляторної служби (ДРС) Олексія Кучера і виявило там невідповідність. Голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис Кабміну і вимагає провести службове розслідування, повідомила пресслужба НАЗК.

    «НАЗК провело повну перевірку декларації голови ДРС Олексія Кучера, яку він подав як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації. У декларації Олексій Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн», – йдеться в повідомленні.

    У Нацагентстві відзначили, що криптовалюта Bitcoin має публічну адресу (Public Address), яка і підтверджує приналежність певній особі. Однак глава Державної регуляторної служби не зміг надати публічну адресу криптовалюти.

    «У той же час, за даними податкової, загальний дохід Олексія Кучера і членів його сім'ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік становить менше 1 млн грн (всього 880 682,56 грн)», – уточнили в НАЗК.

    Як зазначають у відомстві, такі дані говорять про те, що Кучер вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою.

    У зв'язку з цим НАЗК у своєму розпорядженні вимагає:

    • провести службове розслідування (щоб з'ясувати, чому Кучер порушив ст. ст. 12, 38, 46).
    • розглянути питання про притягнення Кучера до дисциплінарної відповідальності, передбаченої ст. 66 Закону України «Про державну службу».

    Раніше НАЗК виявило у декларації чиновника порушення на 37 мільйонів гривень.

    Нагадаємо, очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю «Главкому», наскільки дисципліновано держслужбовці подавали декларації за минулий рік і які цікаві особливості в них можна відмітити.

    До слова, чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію.

    Також «слуга народу» задекларувала Infinity як сільгосптехніку.

    Нагадаємо, ексдепутатці з Львівщини присудили громадські роботи, бо забула подати е-декларацію.

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    Теги: Харків декларація чиновник НАЗК розслідування Біткоїн криптовалюта Олександр Новіков
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    Топчиновник не зміг підтвердити НАЗК володіння біткоїнами на 13 млн грн