НАЗК викликає для пояснень двох ексурядовців і Дарта Вейдера

На наступному тижні для надання пояснень НАЗК запрошує 16 осіб

НАЗК викликає для надання пояснень 16 осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції викликає для надання пояснень 16 осіб, серед яких – Дарт Вейдер. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Вейдера (Блок Дарта Вейдера) викликають через невиконання законних вимог НАЗК. Він має прибути в НАЗК 14 вересня.

Також агентство викликає колишнього заступника міністра інфраструктури Олега Ющенка (14 вересня), колишню заступницю міністра охорони здоров'я Олену Симоненко (15 вересня) та інших осіб.

НАЗК хоче почути пояснення щодо внесення недостовірних відомостей в електронні декларації, невиконання законних вимог агентства, несвоєчасного подання декларацій, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і стосовно інших питань.

Нагадаємо, Закон України щодо податкової амністії Верховна Рада України ухвалила 15 червня 2021 року.