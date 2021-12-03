Зеленський вперше поговорив з прем'єром Угорщини та запросив його в Україну

Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною

Президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його приїхати з візитом. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України», – заявив Зеленський.

Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.

«Ми готові працювати спільно з вами для реалізації потенціалу наших відносин на благо народів України та Угорщини», – наголосив Зеленський.

«Коли українці та угорці разом, виграють усі», – додав він.

Президент подякував Віктору Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

«Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному. Глава держави запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом», – резюмувала пресслужба Зеленського.

Раніше експерти відзначали, що прем’єр Угорщини Орбан став диверсантом Путіна в Євросоюзі.

У червні Орбан казав, що хоче зустрітись із Зеленським.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина потрібна Україні як надійний друг та партнер, тому важливо врегулювати відносини між Києвом та Будапештом.