ЄС надасть Україні €1,4 млн на зміцнення кордону з Білоруссю
Протягом кількох місяців Євросоюз планує збільшити суму допомоги Україні
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що Євросоюз виділить на облаштування кордону €1,4 млн. Про це інформує департамент комунікацій МВС.
Відзначається, що мова про виділення допомоги Україні по зміцненню кордону йшла на зустрічі Дениса Монастирського з главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.
«Враховуючи сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для невідкладного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону», – сказав глава МВС.
Маасікас заявив, що Україна може вже розраховувати на €1,4 млн. За його словами, протягом кількох місяців ЄС планує збільшити цю суму.
Монастирський запевнив Маасікаса, що МВС продовжує чітко і послідовно реалізовувати Стратегію інтегрованого управління кордонами та забезпечувати імплементацію Угоди про реадмісію з ЄС, неухильне дотримання критеріїв безвізового режиму з ЄС.
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