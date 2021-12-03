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    ЄС надасть Україні €1,4 млн на зміцнення кордону з Білоруссю

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    Українські правоохоронці посилено чергують на кордоні з Білоруссю - ЄС надасть Україні €1,4 млн на зміцнення кордону з Білоруссю
    Українські правоохоронці посилено чергують на кордоні з Білоруссю
    фото: dpsu.gov.ua

    Протягом кількох місяців Євросоюз планує збільшити суму допомоги Україні

    Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що Євросоюз виділить на облаштування кордону €1,4 млн. Про це інформує департамент комунікацій МВС.

    Відзначається, що мова про виділення допомоги Україні по зміцненню кордону йшла на зустрічі Дениса Монастирського з главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.

    «Враховуючи сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для невідкладного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону», – сказав глава МВС.

    Маасікас заявив, що Україна може вже розраховувати на €1,4 млн. За його словами, протягом кількох місяців ЄС планує збільшити цю суму.

    Монастирський запевнив Маасікаса, що МВС продовжує чітко і послідовно реалізовувати Стратегію інтегрованого управління кордонами та забезпечувати імплементацію Угоди про реадмісію з ЄС, неухильне дотримання критеріїв безвізового режиму з ЄС.

    Нагадаємо, Нацгвардія розгорнула акустичні генератори на кордоні з Білоруссю.

    Також повідомлялося, що українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото) .

    До слова, на днях українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото).

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    Теги: Білорусь ЄС МВС гроші мігранти фінансування Україна кордон Денис Монастирський
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    ЄС надасть Україні €1,4 млн на зміцнення кордону з Білоруссю