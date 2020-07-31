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    Суспільство

    Порошенко прокоментував американський законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною

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    Петро Порошенко вважає, що&nbsp; &laquo;внесений нашими друзями законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною &mdash; Ukraine Security Partnership Act &mdash; надсилає чіткий сигнал і російському агресору, і всім тим, хто ще має ілюзії&raquo; - Порошенко прокоментував американський законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною
    Петро Порошенко вважає, що  «внесений нашими друзями законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною — Ukraine Security Partnership Act — надсилає чіткий сигнал і російському агресору, і всім тим, хто ще має ілюзії»

    П’ятий президент України назвав законопроєкт щодо безпекового партнерства «дуже вчасним і потужним проявом двопартійної підтримки України з боку Сенату США»

    Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України назвав законопроєкт щодо безпекового партнерства «дуже вчасним і потужним проявом двопартійної підтримки України з боку Сенату США». Про це Порошенко написав на свохй сторінці у Facebook.

    За словами політика, «внесений нашими друзями законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною — Ukraine Security Partnership Act — надсилає чіткий сигнал і російському агресору, і всім тим, хто ще має ілюзії».

    «Наші надійні стратегічні партнери у Вашингтоні знають і розуміють небезпеку викликів, з якими стикається Україна і всередині, і назовні. Вони чітко реагують, демонструючи стратегічне бачення ролі і місця України в боротьбі за мир, безпеку, демократію і стабільність Вільного світу», - наголосив п’ятий президент України.

    Порошенко подякував американським сенаторам «за крок солідарності з Україною».

    «Щиро цінуємо заклик до зміцнення безпекового партнерства між Україною та США, включно з посиленою дипломатичною підтримкою, наданням летальної зброї, заохоченням інших партнерів до відповідних кроків, як і призначенням нового спеціального представника», - підкреслив Петро Порошенко.

    Як повідомлялося, американські сенатори подали законопроєкт про щорічне надання Україні $300 мільйонів допомоги, зокрема, для придбання летальної зброї для Збройних сил України. Про це йдеться на сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин.

    «Двопартійний закон про партнерство в сфері безпеки України дозволить вирішити ці виклики [щодо тиску з боку Кремля] й зміцнить оборону України за рахунок військової підготовки та обладнання. Цей законопроект показує, що наша прихильність до безпеки України повинна бути непохитною і захищеною від політики», – заявив сенатор Роберт Мендес.

    Основні положення сенаторського законодавства:

    план дипломатичної підтримки України на наступні 5 років.

    заклик до Державного департаменту створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками.

    вимога від адміністрації президента призначити спеціального посла в Україні, який буде ланкою від США для мирних переговорів в нормандському форматі і сприяти діалогу між чорноморськими країнами.

    виділення до $300 мільйонів рік військового фінансування для України, зокрема, для придбання летальної зброї для ЗСУ.

    звіт Міністерства оборони та Державного департаменту про потреби і можливості Збройних сил України, план надання допомоги США в сфері безпеки і будь-які рекомендації.

    виділення $4 мільйонів в рік на навчання українських офіцерів.

    «Підтримка України проти агресії Кремля є найважливішим пріоритетом національної безпеки США і важливим для глобальної стабільності. Цей двопартійний закон передбачає термінову необхідну допомогу Україні у безпековому секторі для захисту її суверенітету», – додала сенатор Джин Шахін.

    Нагадаємо, що 24 липня Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2021 рік на суму $740,5 млрд, який передбачає військову допомогу Україні у $250 мільйонів і посилення санкцій проти Росії.

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