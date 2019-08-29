Головні обіцянки нового прем’єра Гончарука: нова програма з МВФ та кінець монополіям
Голова нового уряду в своєму першому виступі в парламенті фактично оголосив боротьбу олігархам та корупції
Новий прем’єр Олексій Гончарук вважає, що всі біди України вирішуються економічним зростанням.
Високий держборг, розбита інфраструктура, жахливий стан ЖКГ, бідність та корупція – усе це можна вирішити економічним зростанням мінімум на 5-7% ВВП, запевняв депутатів Гончарук.
Для досягнення таких макропоказників прем’єр планує зробити чотири кроки.
Покращити імідж України та отримати дешеві гроші
У зв’язку з тим, що Україні не довіряють, гроші позичають під високі проценти. Тому Гончарук має намір покращити кредитний рейтинг країни укладенням нової програми з МВФ.
«Основою таких змін повинна бути співпраця з нашими партнерами і кредитором. За декілька тижнів в Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори щодо нової 3-4 річної програми співпраці з Україною», - сказав прем’єр з парламентської трибуни.
До речі, він не один, хто говорить про нову програму. Зовсім недавно в Нацбанку заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з МВФ на загальну суму в $5-10 млрд.
Гончарук впевнений, що вже цього року може знижатись відсоткова ставка за кредитами. (іпотека за наступного року може бути 12-13%). В результаті може запуститись будівництво і промисловість.
Геть монополії
Наступним кроком в покращенні економіки буде боротьба з нездоровою конкуренцією. «Залізну дорогу, обленерго, облгази і т.п. не можна використовувати для отримання надприбутків за рахунок інших. Це означає, що енергоринки та інфраструктура – це сфери, де пріоритетно має бути забезпечена конкуренція», - пояснив своє бачення Гончарук.
Він розраховує, що ринкові умови мають зменшити комунальні тарифи і люди будуть менше платити. Хоча приклад запуску енергоринку показує, що сподівання прем’єра можуть бути марними.
Швидка зміна законодавства
Гончарук розраховує, що нова Верховна рада в найближчі місяці прийме всі ініційовані прем’єром закони.
«Я не бачу жодних підстав не ухвалити в цьому році всі необхідні структурні законопроєкти, а потім наступного року працювати над їх імплементацією», - озвучив він свої плани.
Йдеться про 37 законопроєктів, які є «першими кроками Кабміну» з наведення порядку в країні.
«Там є пропозиції щодо вдосконалення оренди державного майна, державних закупівель…», - додав Гончарук.
Тотальні кадрові чистки
В цьому році Гончарук зі своєю командою планує почистити від корупції податкову, навести порядок з податковим адмініструванням.
«Я розраховую, що до кінця року ми забудемо про контрабанду як про системне явище», - сподівається прем’єр.
Очищення державних органів буде проходити наступним чином: найближчий місяць проведуть аналіз діяльності відомств, за їх результатами буде прийматись рішення щодо звільнення неефективних керівників.
«А окремі органи навіть аналізувати не треба. ДАБІ, Держкомзем – всі на вихід одразу», - попередив Гончарук.
Нагадаємо, за кандидатуру Гончарука на посаду голови уряду проголосувало 290 народних депутатів.