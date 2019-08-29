Головні обіцянки нового прем’єра Гончарука: нова програма з МВФ та кінець монополіям



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Голова нового уряду в своєму першому виступі в парламенті фактично оголосив боротьбу олігархам та корупції

Новий прем’єр Олексій Гончарук вважає, що всі біди України вирішуються економічним зростанням.

Високий держборг, розбита інфраструктура, жахливий стан ЖКГ, бідність та корупція – усе це можна вирішити економічним зростанням мінімум на 5-7% ВВП, запевняв депутатів Гончарук.

Для досягнення таких макропоказників прем’єр планує зробити чотири кроки.

Покращити імідж України та отримати дешеві гроші

У зв’язку з тим, що Україні не довіряють, гроші позичають під високі проценти. Тому Гончарук має намір покращити кредитний рейтинг країни укладенням нової програми з МВФ.

«Основою таких змін повинна бути співпраця з нашими партнерами і кредитором. За декілька тижнів в Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори щодо нової 3-4 річної програми співпраці з Україною», - сказав прем’єр з парламентської трибуни.

До речі, він не один, хто говорить про нову програму. Зовсім недавно в Нацбанку заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з МВФ на загальну суму в $5-10 млрд.

Гончарук впевнений, що вже цього року може знижатись відсоткова ставка за кредитами. (іпотека за наступного року може бути 12-13%). В результаті може запуститись будівництво і промисловість.

Геть монополії

Наступним кроком в покращенні економіки буде боротьба з нездоровою конкуренцією. «Залізну дорогу, обленерго, облгази і т.п. не можна використовувати для отримання надприбутків за рахунок інших. Це означає, що енергоринки та інфраструктура – це сфери, де пріоритетно має бути забезпечена конкуренція», - пояснив своє бачення Гончарук.

Він розраховує, що ринкові умови мають зменшити комунальні тарифи і люди будуть менше платити. Хоча приклад запуску енергоринку показує, що сподівання прем’єра можуть бути марними.

Швидка зміна законодавства

Гончарук розраховує, що нова Верховна рада в найближчі місяці прийме всі ініційовані прем’єром закони.

«Я не бачу жодних підстав не ухвалити в цьому році всі необхідні структурні законопроєкти, а потім наступного року працювати над їх імплементацією», - озвучив він свої плани.

Йдеться про 37 законопроєктів, які є «першими кроками Кабміну» з наведення порядку в країні.

«Там є пропозиції щодо вдосконалення оренди державного майна, державних закупівель…», - додав Гончарук.

Тотальні кадрові чистки

В цьому році Гончарук зі своєю командою планує почистити від корупції податкову, навести порядок з податковим адмініструванням.

«Я розраховую, що до кінця року ми забудемо про контрабанду як про системне явище», - сподівається прем’єр.

Очищення державних органів буде проходити наступним чином: найближчий місяць проведуть аналіз діяльності відомств, за їх результатами буде прийматись рішення щодо звільнення неефективних керівників.

«А окремі органи навіть аналізувати не треба. ДАБІ, Держкомзем – всі на вихід одразу», - попередив Гончарук.

Нагадаємо, за кандидатуру Гончарука на посаду голови уряду проголосувало 290 народних депутатів.