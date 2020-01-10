Гончарук обговорив з послом Британії спрощення візового режиму для українців



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Прем’єрміністр України обговорив із послом Великобританії укладення нової Угоди про політичне та торговельне співробітництво

За словами Гончарука, наразі актуальним є спрощення процедури отримання українцями і британських віз

В четвер, 9 січня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з послом Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою Сімонс.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Першим питанням, яке обговорювалося на зустрічі, було укладення нової Угоди між Україною та Великою Британією про політичне та торговельне співробітництво.

«Ми очікуємо на підписання Угоди про політичне та торговельне співробітництво найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона. У грудні 2019 р. ми досягли домовленостей щодо положень торговельної частини Угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини Угоди ми очікуємо вже 14−15 січня», — сказав Гончарук.

Він також обговорив спрощення візового режиму для українців.

«Україна досягла лібералізації візового режиму з великою кількістю країн, отримала безвіз із ЄС. Наразі актуальним є спрощення процедури отримання українцями і британських віз. Це — болюче питання для українських громадян. Ми пропонуємо напрацювати шляхи лібералізації відповідних візових умов», − сказав прем'єр.

Пані посол сказала також, що Велика Британія ініціює обговорення питання отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями в рамках Альянсу.

Сторони також обговорили реінтеграцію тимчасово окупованих територій України, податкову та митну реформи, посилення урядових стратегічних комунікацій, реформу системи охорони здоров‘я, антикорупційну реформу та проєкт «Держава у смартфоні».

До слова, Україна опустилася у рейтингу паспортів.