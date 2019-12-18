Дубілет розказав, скільки українців виїхали з країни за останні 10 років



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Дмитро Дубілет пообіцяв робити все, щоб економіка зростала швидше, і в українців було менше приводів виїжджати з дому

Міністр уточнив, що з початку 2019 року з України виїхали 1,5 млн людей

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що з 2010 року з України виїхали 4 млн людей. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

До свого повідомлення він прикріпив графік із даними щодо міграції з 2010 року.

На графіку зображено кількість громадян, які офіційно перетнули кордон, а також підсумкове сальдо міграції.

Згідно з графіком, з 2010 року за кордоном залишилося майже 4 млн українців.

«Міграція має яскраво циклічний характер. Постійний тренд – угору», - йдеться у повідомленні.

Винятком був 2014 рік, що, на думку Дубілета, пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях.

Також міністр зазначив, що безвізовий режим із країнами Європейського Союзу істотно не вплинув на підсумкові цифри міграції та сальдо.

Він пояснює це тим, що відбувся перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію і більше в Європу.

Раніше Дубілет заявив, що з початку 2019 року з України виїхали 1,5 млн людей.