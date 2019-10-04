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    Програму діяльності уряду підтримала лише фракція «Слуга народу» (список)

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    Програму діяльності уряду підтримала лише фракція «Слуга народу» (список)

    Решта фракцій не дали на підтримку документу жодного голосу

    Постанову №2186 про Програму діяльності уряду підтримала лише фракція «Слуга народу». Решта фракцій не дали на підтримку документу жодного голосу. Це випливає з таблиці голосувань на сайті Ради.

    Голоси на підтримку постанови дали шість нардепів з депутатської групи «За майбутнє» і п’ять позафракційних парламентарів.

    Зазначимо, що 21 нардеп проголосував проти постанови – 19 представників «Опозиційна платформа – За життя» і два депутати з «Європейської солідарності».

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    Як повідомлялось, Верховна Рада схвалила програму дій уряду. Нардепи підтримали відповідний проєкт постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України». За програму дій нового уряду прем’єр-міністра Олексія Гончарука проголосували 236 народних депутатів із 369 присутніх у залі.

    Тепер уряд Гончарука отримав річний імунітет від відставки.

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    Кабмін Верховна Рада уряд Олексій Гончарук фракція
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