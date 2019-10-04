Програму діяльності уряду підтримала лише фракція «Слуга народу» (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Решта фракцій не дали на підтримку документу жодного голосу

Постанову №2186 про Програму діяльності уряду підтримала лише фракція «Слуга народу». Решта фракцій не дали на підтримку документу жодного голосу. Це випливає з таблиці голосувань на сайті Ради.

Голоси на підтримку постанови дали шість нардепів з депутатської групи «За майбутнє» і п’ять позафракційних парламентарів.

Зазначимо, що 21 нардеп проголосував проти постанови – 19 представників «Опозиційна платформа – За життя» і два депутати з «Європейської солідарності».

Натиснути на зображення для збільшення

Як повідомлялось, Верховна Рада схвалила програму дій уряду. Нардепи підтримали відповідний проєкт постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України». За програму дій нового уряду прем’єр-міністра Олексія Гончарука проголосували 236 народних депутатів із 369 присутніх у залі.

Тепер уряд Гончарука отримав річний імунітет від відставки.