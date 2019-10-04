Рада схвалила програму дій Кабміну
За програму дій нового уряду проголосували 236 народних депутатів із 369 присутніх у залі
Верховна Рада України схвалила програму дій уряду. Нардепи підтримали відповідний проєкт постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України».
За програму дій нового уряду прем’єр-міністра Олексія Гончарука проголосували 236 народних депутатів із 369 присутніх у залі.
Тепер уряд Гончарука отримав річний імунітет від відставки.
Зазначимо, сьогодні, 4 жовтня, прем’єр-міністр Олексій Гончарук представив парламенту програму дій уряду.
Як повідомлялось, прем’єр Гончарук заявив, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. А от у програмі нового уряду поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.
Ось основні цифри програми, за які відповідає безпосередньо голова уряду. Досягати їх він планує, нагадаємо, за наступні п’ять років:
- ВВП України за п’ять років зросте на 40%;
- буде створено один мільйон нових робочих місць;
- залучено $50 млрд прямих іноземних інвестицій;
- 70% надходжень до бюджету буде інвестуватися в розвиток економіки, 30% –витрачено на соціальне забезпечення.