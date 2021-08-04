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    Гонтарева пояснила, чому вона не повертається з Лондона в Україну

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    Каже, повертатися немає куди - Гонтарева пояснила, чому вона не повертається з Лондона в Україну
    Каже, повертатися немає куди

    Приїзд в Україну і досі залишається для неї мрією

    Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, чому вона досі проживає не в Україні. Вона зазначає, що їй немає куди повертатись, адже її будинок згорів, а учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» на каналі «1+1» навіть заспівали в честь цього пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

    «Поки у мене був будинок, я завжди планувала попрацювати в Лондоні і повернутися додому. Але, напевно, після того, як спалили всі мої фотографії, всі речі, сімейні реліквії, які залишилися мені від мами з татом, я вже не хочу. Або я так себе заспокоюю, що не хочу, тому що повертатися мені нікуди. Але я борюся з цим…», – розповіла Гонтарева.

    Однак приїзд в Україну і досі залишається для неї мрією.

    «Я дуже хотіла б мати можливість приїжджати в Україну, зустрічатися з друзями, побачити своїх родичів, які живуть в Україні – це моя мрія», – пояснила Гонтарева.

    Нагадаємо, колишня очільниця НБУ вважає, що винних у її справі досі не знайшли, адже до злочинів причетні спецслужби України.

    Також Гонтарева розказала, як змінилось її життя після ДТП.

    Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

    Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України і за її головування відбулась націоналізація найбільшої фінустанови країни – «Приватбанку».

    Читайте також інтерв'ю:Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева: Повертатися мені просто нікуди


    Теги: Національний банк банк Валерія Гонтарева речі будинок
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    Гонтарева пояснила, чому вона не повертається з Лондона в Україну