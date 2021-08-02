Гонтарева розказала, як змінилось її життя після ДТП

Ексглава Нацбанку розповіла про стан свого здоров’я та рекомендації британських лікарів

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева наразі не скаржиться на своє здоров’я і навіть долає пішки великі відстані щодня. Гонтарева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як почувається після того, як у серпні 2019 року у Лондоні її збила машина.

«Уже ходжу по 15-18 кілометрів в день, плаваю. На жаль, лікарі заборонили мені грати в теніс, яким я займалася 50 років, не можна кататися на лижах і займатися серфінгом, що я теж все життя любила робити», – каже Гонтарева.

Екскерівниця Нацбанку повідомила, що після аварії є речі, які їй вже ніколи не можна буде робити.

«Зрозуміло, що після того, як мене збила машина, синові підірвали машину, виламали двері в моїй київській квартирі (хоч в цій квартирі ніхто не жив уже 20 років), а потім – коли спалили наш будинок, це не могло не вплинути емоційно на всю мою сім'ю. Не можу сказати, що я цілком від цього оговталася, але нічого, життя триває – і це головне», – резюмувала Гонтарева.

Нагадаємо, ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України і за її головування відбулась націоналізація найбільшої фінустанови країни – «Приватбанку».

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