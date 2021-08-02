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    Гонтарева розказала, як змінилось її життя після ДТП

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    Валерію Гонтареву у 2019 році збив автомобіль на пішоходному переході у Лондоні - Гонтарева розказала, як змінилось її життя після ДТП
    Валерію Гонтареву у 2019 році збив автомобіль на пішоходному переході у Лондоні
    Фото з відкритих джерел

    Ексглава Нацбанку розповіла про стан свого здоров’я та рекомендації британських лікарів

    Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева наразі не скаржиться на своє здоров’я і навіть долає пішки великі відстані щодня. Гонтарева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як почувається після того, як у серпні 2019 року у Лондоні її збила машина.

    «Уже ходжу по 15-18 кілометрів в день, плаваю. На жаль, лікарі заборонили мені грати в теніс, яким я займалася 50 років, не можна кататися на лижах і займатися серфінгом, що я теж все життя любила робити», – каже Гонтарева.

    Екскерівниця Нацбанку повідомила, що після аварії є речі, які їй вже ніколи не можна буде робити.

    «Зрозуміло, що після того, як мене збила машина, синові підірвали машину, виламали двері в моїй київській квартирі (хоч в цій квартирі ніхто не жив уже 20 років), а потім – коли спалили наш будинок, це не могло не вплинути емоційно на всю мою сім'ю. Не можу сказати, що я цілком від цього оговталася, але нічого, життя триває – і це головне», – резюмувала Гонтарева.

    Нагадаємо, ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

    Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України і за її головування відбулась націоналізація найбільшої фінустанови країни – «Приватбанку».

    Більше читайте в інтерв'ю: Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева: Повертатися мені просто нікуди

    Теги: ДТП Національний банк теніс банк Валерія Гонтарева Велика Британія
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    Гонтарева розказала, як змінилось її життя після ДТП