«Горіла хата, палала»: Вечірній квартал цинічно висміяв підпал будинку Гонтаревої



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Разом із Євгеном Кошовим пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала» виконував Національний хор імені Верьовки

Актор «Кварталу 95» Євгеній Кошовий назвав виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією»

Учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» на каналі «1+1» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією». Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Композиція виконувалася на мотив народної пісні «Горіла сосна, палала».

У пісні, зокрема, звучать такі рядки:

«Будинок горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича»,

«Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили і прибігли, в вогонь соляри плескали»,

«У пісні цієї мораль проста - будинок згорів від стида».

Нагадаємо, вночі 17 вересня невідомі підпалили будинок ексглави НБУ Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.