Розвалює НБУ? Гонтарева жорстко розкритикувала нинішнього главу Нацбанку

Одним з показників неефективного менеджменту є звільнення компетентних спеціалістів

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева переконана, що робота нинішнього керівництва НБУ не відповідає вимогам часу та ситуації. На її думку, очільник установи Кирило Шевченко розвалює те, що було зроблено до приходу нової влади. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Главкому».

Одним з показників неефективного менеджменту є звільнення компетентних спеціалістів, таких як Яків Смолій, Олег Чупрій та Роман Борисенко, вважає вона. І всі вони пішли зі словами, що систему роботи НБУ зруйновано, про незалежність у прийнятті рішень варто забути.

«Я розумію, що вихід таких професійних людей підірве інституційну незалежність Національного банку. А коли три директори департаментів одночасно йдуть у відставку і кажуть: «У Нацбанку зруйнували всю нашу ідею колегіальності, комітетів і незалежного прийняття рішень», то вибачте... Я просто бачу, що всі наші реформи починають падати, як картковий будиночок», – розповіла вона.

Також Гонтарева нагадала, як робили повну трансформацію НБУ для повноцінного регулювання фінансових системи України: «Я приходжу в Нацбанк, а там 12 тис. осіб. Розумієте, так? А нам треба – дві. При тому, що всі глави департаментів і 15 осіб у Правлінні – з кліки Януковича-Арбузова. Але я ж не боялася вичищати. Ми скорочували людей насамперед тому, що вони просто були не потрібні. Ми закривали регіональні відділення та робили повну трансформацію й інжиніринг всіх процесів. Тому, коли я йшла, було вже 5 тис. осіб і тривав процес зменшення до двох».

Також Гонтарева прокоментувала існування Банкнотно-монетного Двору при НБУ. Продати його варто було ще сім років тому іноземним гігантам фінансової справи. Одна з причин такого рішення – втрата необхідності у паперових грошах. Пропозицією щодо придбання об'єкту можна було б зацікавити, наприклад, британській компанії з виготовлення цінних паперів De La Rue або ж американській компанії Crane Currency. До речі, у 2018 році НБУ та Crane Currency уклали договір про співпрацю у виготовленні грошових знаків.

«Мені ще 2014 року було зрозуміло, що БМД слід було продати великим світовим монополіям, таким як De La Rue або Crane, бо наш проєкт cashless economy припускав кардинальне зменшення його завантаження до 10%. Гадаю, зараз завантаження не більше 20%», – каже вона,

За правління Гонтаревої цього кроку не зроблено через ймовірні звинуваченні у «розпродажі» українських грошей іноземним компаніям.

Нещодавно у Зеленського спростували можливу відставку голови НБУ Шевченка. А перед цим повідомлялося, що в Офісі президента Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку, зокрема через провал перемовин з МВФ.

Раніше про загрозу відставки Кирила Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Загалом останніми місяцями Нацбанком прокотилася хвиля звільнень. Так, 1 липня Нацбанк залишив третій за добу директор департаменту. Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ.

Напередодні стало відомо, що з Національного банку України звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

У липні стало відомо, що Нацбанк залишає Сологуб – один із останніх менеджерів команди Гонтаревої.

Більше читайте в інтерв'ю: Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева: Повертатися мені просто нікуди