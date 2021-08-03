ДТП та підпал будинку. Гонтарева підозрює, що замовлення Коломойського виконували українські спецслужби?

Валерія Гонтарева пов'язує злочини проти себе з олігархом з Ігорем Коломойським, який публічно погрожував їй після справи з «Приватбанком»

Колишня очільниця НБУ вважає, що винних у її справі досі не знайшли, адже до злочинів причетні спецслужби України

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева розповіла, що розслідування поліції, після того, як її збила машина у Лондоні, тривало дуже довго і нічого не показало. В інтерв’ю «Главкому» вона наголосила, що аварія стала продовженням нападів на її сім’ю в Україні: підрив машини сина, обшуки у квартирі та підпал будинку.

«У мене є припущення, що все це робили одні і ті ж люди, адже почерк підпалу машини і будинку ідентичний. Це була спланована акція, ланцюжок подій не залишає сумнівів, в один тиждень – 5 вересня підпал машини, 11 вересня злам квартири людьми в масках з автоматами, 17 вересня підпал будинку», – розповіла вона.

(для перегляду натисніть на зображення)

Ексочільниця Нацбанку нагадала про записи розмов директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. В одній із них, від 5 вересня 2019 року, він говорить, що йому надійшов дзвінок з Офісу президента і було наказано «кошмарити» Гонтареву.

Колишня голова НБУ зазначила, що слідство не встановило причетність водія, який її збив, ні до України, ні до Росії, проте сама вона пов'язує це з переслідуваннями з України: «Ви ж розумієте, що «замовлення» можна і по інтернету отримати… А ось в Україні, ви знаєте, найнебезпечніше в слідстві – це спецслужбам вийти на самих себе. Тому, гадаю, вони нікого і не знайшли».

Вона додала, що пов'язує ці злочини з Ігорем Коломойським (колишній власник «Приватбанку»), який постійно публічно погрожував їй після справи з «Приватбанком»:

«Він любить розповідати всім, що «так, я ж буду першим підозрюваним, але, звичайно, це не я». Та якщо ви знаєте цю людину, то це просто ... Ці всі труни, вінки, які приносили під вікна Нацбанку... Так, у мене немає жодних доказів, але тут чітко читається його фірмовий стиль. Ви ж знаєте, що він мені постійно публічно погрожував, у всіх своїх інтерв'ю. Тому я пов'язую все це з ним», – пояснила Гонтарева.

Ексочільниця НБУ резюмувала, що в Лондоні почувається безпечніше ніж в Україні, проте не виключає можливості теракту.

Також Гонтарева розказала, як змінилось її життя після ДТП.

Нагадаємо, ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України і за її головування відбулась націоналізація найбільшої фінустанови країни – «Приватбанку».

Більше читайте в інтерв'ю: Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева: Повертатися мені просто нікуди