Готовий свідчити з окопів: Турчинов прокоментував повістку від СБУ

Турчинов дізнався про повістку на допит до СБУ із публікацій в пресі

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України у 2014-2019 роках Олександр Турчинов, який зараз перебуває на фронті, закликав «героїчних» слідчих СБУ приїхати за свідченнями в окопи.

«Отримав сьогодні зі ЗМІ інформацію, про неадекватний політичний піар Служби безпеки. А саме, – на сайті СБУ розміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка. Хочу проінформувати «героїчних» слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів», – написав Турчинов у Facebook.

Служба безпеки України викликала повістками на допит як свідків у «вугільній справі», в якій фігурує народний депутат і кум Путіна Віктор Медведчук, ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, колишнього главу уряду Арсенія Яценюка.

Повістки на допити розміщено на сайті СБУ. У них, зокрема, значиться, що Авакова, Турчинова та Яценюка було викликано повістками на 19 травня.

Крім того, цього самого дня на допит викликали гендиректора ДТЕК Максима Тімченка.

23 травня СБУ опублікувала відео, на якому Медведчук зачитує свідчення у цій справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка. У справі йдеться про виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук наголосив, що цей трубопровід став фактично приватною власністю Порошенка.

Адвокат п’ятого президента України Ігор Головань уже заявив, що слова Медведчука не відповідають дійсності, а дії СБУ назвав «винятково піаром».