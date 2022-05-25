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    Думки вголос

    Війна та економіка нерозривні. Чому це важливо розуміти?

    Якщо відбудова &ndash; це щось таке, що буде після війни, то що буде з людьми, яким зараз нема де жити? - Війна та економіка нерозривні. Чому це важливо розуміти?
    Якщо відбудова – це щось таке, що буде після війни, то що буде з людьми, яким зараз нема де жити?
    фото з відкритих джерел

    Треба будувати і воювати одночасно, інакше програємо

    Чимало людей вважають, що відбудова економіки – це те, що настане після війни.

    Це велика помилка. Без відбудови економіки у нас рівно нуль шансів вистояти у тривалому військовому протистоянні. Ми витрачаємо щомісяця один річний державний бюджет на війну. Поки що нам ці гроші покривають західні партнери.

    Вони можуть припинити це робити у будь-який момент, якщо вважатимуть, що справи йдуть не туди, або щоб спонукати нас сісти за стіл переговорів з Путіним і поступитися територіями або чимось іншим.

    Чи ви коли-небудь грали в стратегічну комп'ютерну гру? Треба будувати і воювати одночасно, бо якщо припиняєш будувати, то ресурси швидко закінчуються, і вже не маєш чим воювати.

    Якщо відбудова – це щось таке, що буде після війни, то що буде з людьми, яким зараз нема де жити? Хай почекають завершення війни? А підприємства розбомблені, що випускають критично важливу продукцію, це також після війни? А дороги й мости зруйновані, без яких неможлива оборона?

    Недолугі люди вважають, що розмови про економіку відволікають від основного – від війни. Помиляєтеся, економіка це і є війна.

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    Теги: росія окупанти економіка дороги бюджет війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Війна та економіка нерозривні. Чому це важливо розуміти?