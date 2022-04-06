Греція де-факто відмовилася допомагати Україні зброєю

На прохання США допомогти українським військовим та оснастити їх технічно для боротьби з Росією офіційні представники Греції дали негативну відповідь

Міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив, що Греція не буде підтримувати українську армію, бо таким чином може зменшити власну обороноздатність. Про це повідомляє Ekathimerini.

Такими словами очільник Міноборони Греції відповів на запит заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд щодо можливості надання Грецією додаткових систем озброєння для ЗСУ.

Раніше Нуланд попрохала про допомогу для України під час зустрічі в міністерстві оборони в Афінах.

Зауважимо, що це – не перша відмова вищого керівництва Греції підтримати Україну. У березні 2022 року греки відмовились надати Україні зенітно-ракетні системи «Тор-М1» і «Оса-АК».

Нагадаємо, у середу 6 квітня в Україну прибули засоби захисту від хімічної зброї, які надали США.

Як заявив представник адміністрації Байдена, обладнання та матеріали на запит Києва прибувають на постійній основі, а частина вже доставлена.

А дещо раніше США передали Збройним силам України спорядження. У тому числі комплекти хімічного захисту. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.