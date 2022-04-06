Як війна в Україні поділила світ. Карта

Україну підтримали майже всі країни Європи, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія, США, Канада та Колумбія

Росію традиційно підтримує Сирія, Білорусь і низка країн Південної Америки

Видання The Economist оприлюднило карту країн світу, на якій відображено позицію їхнього уряду щодо війни з Україною.

Отже, війну Росії проти України підтримали Венесуела, Куба, Нікарагуа, Еритрея, Білорусь, Сирія, М'янма і Північна Корея.

The Economist

Водночас, як видно на мапі, Україну підтримали майже всі країни Європи, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія, США, Канада та Колумбія.

Також є й інші країни світу, які намагаються зберігати нейтралітет.

До слова, США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини. Раніше за резолюцію «Гуманітарні наслідки агресії проти України» наприкінці березня проголосувало 140 країн, перед тим 141 країна ухвалила резолюцію «Агресія проти України». Загалом Генасамблея налічує 193 члени.

Рішення про виключення країни з Ради ООН з прав людини за постійні грубі та систематичні порушення прав людини Генасамблея має ухвалювати двома третинами голосів.

Нагадаємо, що в Україну їде заступник генсека ООН.

Нагадаємо, напередодні Зеленський показав Радбезу ООН наслідки російської окупації (відео).

Як відомо, Зеленський виступив у Раді безпеки ООН.

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