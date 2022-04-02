США передадуть Україні обладнання для захисту від хімічних атак

Припаси можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї

США передають Збройним силам України спорядження. У тому числі комплекти хімічного захисту. Про це повідомила на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

За совами Псакі, Вашингтон здійснює згадані постачання з урахуванням наявних загроз із боку Росії.

«Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США передає уряду України захисне спорядження та припаси, які можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї проти України. Ми це передаємо поряд з низкою інших матеріалів і техніки», – сказала прессекретарка.

Також НАТО надасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз.

Нагадаємо, ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі.

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