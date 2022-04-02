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    США передадуть Україні обладнання для захисту від хімічних атак

    Білий дім реагує на наявні загрози &ndash; Псакі - США передадуть Україні обладнання для захисту від хімічних атак
    Білий дім реагує на наявні загрози – Псакі
    фото: ЕРА

    Припаси можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї

    США передають Збройним силам України спорядження. У тому числі комплекти хімічного захисту. Про це повідомила на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

    За совами Псакі, Вашингтон здійснює згадані постачання з урахуванням наявних загроз із боку Росії.

    «Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США передає уряду України захисне спорядження та припаси, які можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї проти України. Ми це передаємо поряд з низкою інших матеріалів і техніки», – сказала прессекретарка.

    Також НАТО надасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз.

    Нагадаємо, ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі.

    Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину – бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна Вашингтон уряд окупація #stoprussia
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    США передадуть Україні обладнання для захисту від хімічних атак