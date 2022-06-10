Громадянство Невзорову та Фрідману? Ярош з фронту передав «привіт» Банковій

Ярош: «Українське громадянство полите кров'ю героїв і його не можна тикати просто так кому завгодно»

Колишній лідер організації «Правий сектор» Дмитро Ярош написав емоційний пост, у якому звернувся до влади щодо видачі українського паспорта російському журналісту Невзорову.

Ярош обурений тим, що влада так легко роздає громадянство людям, які «не усвідомлюють себе українцями».

«Дивлюсь цей тилопацюковий політичний цирк і бачу як роздають українське громадянство кому завгодно. За що завгодно. Без, справді, геройських вчинків, без знання державної мови та української історії. Без усвідомлення себе українцем чи українкою», – написав Ярош.

Громадський діяч переконаний, що українське громадянство «полите кров'ю героїв» і його не можна «тикати просто так кому завгодно». Ярош переконаний, що ситуація зміниться, коли українські воїни закінчать з орками на фронті.

«Завжди так не буде! Розгромимо ерефію і молодь наведе лад в Україні! І всілякі політичні мудозвони підуть у напрямку флагмана ерефівського флоту. Так буде», – переконаний Ярош.

Тим часом російський телеведучий і публіцист Олександр Невзоров вважає, що президентом України Володимиром Зеленським керував здоровий холодний розрахунок, коли він підписував указ про надання йому громадянства.

Також отримати українське громадянство планує російський олігарх Михайло Фрідман. Він хоче перереєструвати в Україні свій бізнес.

Раніше Ярош емоційно відреагував на заяву Макрона. «І думаю, а треба нам ця імпотентна спілка? Чого ці «європейці», взагалі, варті?» – сказав він.

Також колишній лідер «Правого сектора» й радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош показав своїх чотирьох онуків.