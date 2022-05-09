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    «Чого ці «європейці» варті? Ярош емоційно відреагував на заяву Макрона

    Вступ України до Євросоюзу може зайняти роки - «Чого ці «європейці» варті? Ярош емоційно відреагував на заяву Макрона
    Вступ України до Євросоюзу може зайняти роки

    Ярош вважає, що Україні не треба проситися в ЄС

    Колишній лідер «Правого сектора» й радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош відреагував на заяву президента Франції Еммануель Макрона про те, що вступ України до Європейського Союзу займе роки. Своїми думками Ярош поділився у Facebook.

    «І думаю, а треба нам ця імпотентна спілка? Чого ці «європейці», взагалі, варті?» – сказав він.

    Ярош назвав тих, хто справді допомагає Україні боротися з російськими загарбниками. «Якби не Борис Джонсон, не послідовна Британська політика протидії кацапській експансії, то ці європейці, тільки б висловили своє занепокоєння, коли орда завдала ракетних ударів і перейшла у широкомасштабний наступ на Україну… Якби не Польща, Литва, Латвія, Естонія, ми ніколи б не мали тієї підтримки у війні за Незалежність, яку маємо. Якби не наші друзі у США, ніколи б не було ленд-лізу…» – зазначив він.

    Ярош переконаний, що якби не опір України, російські танки «вже б запросто «орали» поля Німеччини та Франції». «Ми ж побачили скільки на озброєнні цих «потужних», зажирівших країн бойової техніки та боєздатного особового складу», – сказав він.

    Ярош вважає, що Україні не треба проситися в ЄС, «бо сам історичний розвиток волає про те, що українці мають не входити кудись, а творити щось своє». «Як переможемо орду, створимо Східноєвропейський військово-політичний союз, куди увійдуть Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, звільнена Білорусь… Заручимось підтримкою Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. І станемо силою, яка сотню років буде формувати політику у Європі та світі», – зазначив екслідер «Правого сектора».

    Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна «з її боротьбою і сміливістю, серцем вже є членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу», але зазначив, що приєднання до ЄС потребує часу. Тому він запропонував створити новий формат співпраці європейських держав, аби Україна та інші країни-сусіди ЄС могли мати альтернативні варіанти інтеграції у європейську спільноту.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Чого ці «європейці» варті? Ярош емоційно відреагував на заяву Макрона