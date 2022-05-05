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    Події в Україні

    Дмитро Ярош розповів, чим його бісять деякі родичі

    Дмитро Ярош поділився своїми емоціями щодо деяких родичів - Дмитро Ярош розповів, чим його бісять деякі родичі
    Дмитро Ярош поділився своїми емоціями щодо деяких родичів
    фото з відкритих джерел

    Екслідер «Правого сектора» вважає, що чоловіки, здатні тримати зброю, мають захищати батьківщину

    Колишній лідер «Правого сектора» й радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош розповів, які почуття викликають у нього деякі родичі. Своєю емоцією він поділився на сторінці у Facebook.

    «… усміхнені лиця чоловіків-родичів у соціальних мережах, що здатні зі зброєю в руках захищати Батьківщину, та перебувають далі закордоном – бісять», – написав Ярош.

    Він також розповів історію свого швагра, котрий працював далекобійником у Європі, але вже 24 лютого повернувся на батьківщину та став до лав Збройних сил України.

    «Потрапив в оточення під Маріуполем, прорвався, разом з побратимами (багато хто впав у бою), вийшов і пішов служити в іншу бригаду ЗСУ… Йому 53 роки. Не пацан. До речі, грек за національністю. Як і його тато, як і моя дружина-грекиня (моя Олічка ображається, бо вважає себе українкою). Такі приклади української чоловічої мужності надихають та дають впевненість у Перемозі… Дякую, Вадиме!», – ідеться у дописі Дмитра Яроша.

    Раніше Дмитро Ярош показав своїх чотирьох онуків. «Донечки вислали фото онучків: Назарко, Устимко, Софійка, Олічка. Персоніфіковане, для мене, майбутнє України. І моє особисте… Навіть, якщо на цій Війні, Бог забере мою душу до себе, я буду найщасливішою у світі людиною…Бо ворог може вбити моє тіло, але українську душу та наше українське майбутнє він здолати не зможе. Бо з нами Бог! І Перемога буде за нами!», – написав радник головнокомандувача Збройних сил України.

    Нагадаємо, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною». Раніше він розказав, що найбільше його здивувало у перший місяць війни в Україні.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Дмитро Ярош Україна Facebook речі окупація радник #stoprussia
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    Дмитро Ярош розповів, чим його бісять деякі родичі