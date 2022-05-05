Дмитро Ярош розповів, чим його бісять деякі родичі

Екслідер «Правого сектора» вважає, що чоловіки, здатні тримати зброю, мають захищати батьківщину

Колишній лідер «Правого сектора» й радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош розповів, які почуття викликають у нього деякі родичі. Своєю емоцією він поділився на сторінці у Facebook.

«… усміхнені лиця чоловіків-родичів у соціальних мережах, що здатні зі зброєю в руках захищати Батьківщину, та перебувають далі закордоном – бісять», – написав Ярош.

Він також розповів історію свого швагра, котрий працював далекобійником у Європі, але вже 24 лютого повернувся на батьківщину та став до лав Збройних сил України.

«Потрапив в оточення під Маріуполем, прорвався, разом з побратимами (багато хто впав у бою), вийшов і пішов служити в іншу бригаду ЗСУ… Йому 53 роки. Не пацан. До речі, грек за національністю. Як і його тато, як і моя дружина-грекиня (моя Олічка ображається, бо вважає себе українкою). Такі приклади української чоловічої мужності надихають та дають впевненість у Перемозі… Дякую, Вадиме!», – ідеться у дописі Дмитра Яроша.

Раніше Дмитро Ярош показав своїх чотирьох онуків. «Донечки вислали фото онучків: Назарко, Устимко, Софійка, Олічка. Персоніфіковане, для мене, майбутнє України. І моє особисте… Навіть, якщо на цій Війні, Бог забере мою душу до себе, я буду найщасливішою у світі людиною…Бо ворог може вбити моє тіло, але українську душу та наше українське майбутнє він здолати не зможе. Бо з нами Бог! І Перемога буде за нами!», – написав радник головнокомандувача Збройних сил України.

Нагадаємо, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною». Раніше він розказав, що найбільше його здивувало у перший місяць війни в Україні.