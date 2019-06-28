Гройсман розкритикував Клімкіна через ситуацію із Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гройсман вирішив нагадати, що Клімкін був призначений за поданням президента Порошенка

На думку Гройсмана, «виходити з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з президентом, ні з прем’єр-міністром - неприпустимо»

Сьогоднішній вечір не є добрим для полонених українських моряків і їх рідних, бо вони мали б повернутися додому з російського полону.

Про це заявив прем’єр Володимир Гройсман в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Він наголосив, що звільнення бранців Кремля є першочерговим завданням, бо моряки виконували наказ керівництва держави, тож саме держава відповідає за їхню долю.

«Що стосується позиції міністра. Міністр закордонних справ - це креатура президента України. Він був призначений за поданням президента Порошенка. Сьогодні так сталося, він працює під керівництвом президента Зеленського. І виходити сьогодні з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з президентом, ні з прем’єр-міністром - я вважаю, що це неприпустимо», - заявив Гройсман.

«За кожною такою заявою є доля людей. Це мало бути обговорено з президентом. Якщо потрібен був уряд - будь ласка. І ми б тоді взялися разом за вирішення цієї проблеми», - додав прем’єр.

Нагадаємо, у четвер Володимир Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.

У відповідь Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Також глава МЗС показав дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету.

Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.

В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків