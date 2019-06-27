Клімкін показав дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, наголосив Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав ноту Росії про кримінальне переслідування моряків примітивною пасткою і «розводом», на який потрапив хтось в Офісі президента Володимира Зеленського.

Про це Клімкін написав у четвер ввечері у Facebook, оприлюднивши відповідні дипломатичні ноти.

«Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ. Хоча, чому приховані? Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли вчинити злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед Кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом й опосередковано визнати окупацію Криму», - заявив Клімкін.

Голова МЗС підкреслив, що Росія без проблем може завершити усі внутрішні процеси, необхідні для звільнення моряків, у тому числі у рамках чинних і для нас, і для них багатосторонніх документів.

«Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі президента банально потрапив. Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже шість місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити», - додав міністр.

Рішення Міжнародного трибуналу однозначне: Росія зобов’язана негайно і безумовно звільнити моряків і кораблі.

«А якщо хтось хотів гарантувати собі комфортні зустрічі в Осаці – не вийде. Ми робимо усе, аби ці зустрічі були насамперед результативними і Росія пояснила світові, як вона виконає свої міжнародні зобов’язання і поверне українських моряків додому», - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.

У відповідь Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.

В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків