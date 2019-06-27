Дії Клімкіна ставлять під загрозу повернення наших моряків - Зеленський



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Зеленський звинувачує Клімкіна: Все є, моряків немає

Те, що глава МЗС Павло Клімкін не обговорив з президентом Володимиром Зеленським відповідь на ноту РФ, у глави держави вважають загрозою повернення українських моряків.

Про це сьогодні на брифінгу заявив Зеленський.

«Пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання (відповідь на ноту РФ – Ред.) з президентом України. А це питання безпеки країни, питання життя наших громадян. Це все є пріоритетом кожного президента. Мої помічники та дипломати вважають, що такі дії можуть поставити під загрозу повернення наших моряків», - обурився Зеленський.

«Вчора був останній день, коли нам повинні були повернути наших моряків… Все є, моряків немає», - продовжував президент.

Його здивувало, чому не порадившись з ним Клімкін робить твердження від України як від держави, коли це є компетенцією президента.

Тому він запропонував Клімкіну направити «ноту» батькам моряків. «Я думаю, це буде дуже цікаво для них це почути, прочитати згідно праву, згідно всіх законів і віртуозних речей дипломатії», - сказав глава держави.

«І останнє, я хочу звернутись до президента РФ Володимира Путіна. У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам», - сказав Зеленський російською мовою.

Нагадаємо, мова йде про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25 травня 2019 року, яким Росію зобов'язують звільнити три українських кораблі та 24 українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року, й дозволити їм повернутися в Україну.

Трибунал зобов'язав Росію доповісти про виконання цього рішення до 25 червня 2019 року, а також зобов'язав Україну та РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити або продовжити спір.

25 червня Росія направила Україні ноту про виконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, але моряків не звільнила. Наші дипломати заявили, що в ноті РФ міститься «цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства».

«Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона уже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права», - відповіли в МЗС.

Український МЗС вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.