Клімкін відповів на звинувачення Зеленського



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Відповідь МЗС України на російську ноту не містить ніяких політичних моментів і принципово нових питань, запевняє Павло Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Про це повідомляє «Українська правда».

«Звичайно, всі повноваження сформулювати таку ноту у нас як у Міністерства закордонних справ України були. Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи по міжнародному трибуналу», – заявив міністр у відповідь на звинувачення президента Володимира Зеленського.

Надсилання такої ноти є в компетенції Міністерства закордонних справ, сказав Клімкін.

За його словами, українська нота фіксує тільки міжнародно-правову позицію України, яка не містить ніяких політичних моментів і принципово нових питань.

«Додаткового погодження в цьому контексті, оскільки МЗС уповноважене вести і цю справу, і щодо міжнародного трибуналу, і щодо інших судів, нам не потрібне. І це наша позиція», – сказав Клімкін.

При цьому він визнав, що у нього є «і тактичні, і стратегічні розбіжності щодо питань протидії російської агресії... Тому в цих умовах я не вважаю за можливе більше допомагати».

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків. Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.

В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.