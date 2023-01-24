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Генсек НАТО прийняв почесну нагороду Верховної Ради (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Генсек НАТО прийняв почесну нагороду Верховної Ради (фото)
Генеральний секретар НАТО прийняв почесну нагороду Верховної Ради
фото: НАТО

Церемонія нагородження відбулася в ході засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв Почесну нагороду Верховної Ради України за внесок у зміцнення української демократії. Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного Альянсу. 

«Генеральний секретар Єнс Столтенберг прийняв Почесну нагороду Верховної Ради, однопалатного Парламенту України, на церемонії, що відбулася в понеділок, 23 січня, у штаб-квартирі НАТО. Почесна нагорода є найвищою нагородою, яка надається Верховною Радою за «видатний внесок у всі сфери життя, соціально-політичну діяльність та заслуги перед народом України у розвитку та у зміцненні України як демократичної, соціальної, правової держави», - йдеться у повідомленні.  

Під час церемонії Єнс Столтенберг привітав те, що країни-члени НАТО надають безпрецедентну військову, фінансову та гуманітарну допомогу для підтримки права України на самооборону, як це закріплено в Статуті ООН, зазначивши, що НАТО зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Крім того, він привітав заяви членів Альянсу про більш досконале важке озброєння, зроблені на зустрічі Контактної групи з оборони України під проводом США в Рамштайні минулого тижня.

Генеральний Секретар НАТО особливо відзначив важливість допомоги Україні та постачання їй сучасних зразків важкого озброєння, які були оголошені союзниками по НАТО минулого тижня під час Контактної групи з оборони України, що відбулася минулого тижня на базі Рамштайн, Німеччина.  

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«Для мене велика честь отримати нагороду, яка є визнанням довгострокової підтримки НАТО для України. Але реальне визнання належить вам. Хоробрість та відданість народу України, її Уряду, Верховної Ради та Збройних Сил надихають всіх нас. Оскільки ви героїчно захищаєте свободу й демократію, які є нашими спільними цінностями», - заявив Столтенберг. 

Як зазначається у повідомленні, нагороду керівнику НАТО вручив Олександр Корнієнко, перший заступник Голови Верховної Ради України, співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО та голова делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО. 

Церемонія нагородження відбулася в ході засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Нагадаємо, 23 січня відбулося засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Брюсселі: Порошенко на зустрічі з генсеком НАТО закликав пришвидшити розгляд заявки України на членство.

Раніше повідомлялося, що Столтенберг анонсував збільшення поставок важкого озброєння Україні.

До слова, Столтенберг зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди. Генсек НАТО назвав умову, за якої Україна виживе як незалежна держава.

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