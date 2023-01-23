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Вступу Швеції в НАТО: Ердоган назвав умови, за яких це можливо

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Вступу Швеції в НАТО: Ердоган назвав умови, за яких це можливо
Ердоган розкритикував шведську владу за дозвіл на проведення демонстрації біля посольства Туреччини в Стокгольмі
фото з відкритих джерел

Зі слів турецького лідера, Швеція повинна виявляти повагу до Туреччини та мусульман

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив Швецію, що їй не варто сподіватися на підтримку Туреччини для вступу в НАТО після спалення Корану біля посольства Анкари в Стокгольмі. Про це повідомляє агентство АР.

Ердоган різко розкритикував протест Расмуса Палудана зі спаленням Корану в суботу, 21 січня, заявивши, що це образа для всіх, особливо для мусульман. 

Він також розкритикував шведську владу за дозвіл на проведення демонстрації біля посольства Туреччини в Стокгольмі.

Ердоган також розкритикував Швецію за прокурдські протести, на яких демонстранти розмахували прапорами різних курдських груп, у тому числі Робітничої партії Курдистану, яка десятиліттями проводила повстання проти Туреччини. PПК вважається терористичною групою в Туреччині, Європейському Союзі та Сполучених Штатах, але її символіка не заборонена у Швеції.

«Тож ви даєте розгул терористичним організаціям, а потім очікуєте нашої підтримки для вступу в НАТО. Цього не станеться», – сказав Ердоган, маючи на увазі заявки Швеції та Фінляндії на приєднання до НАТО. 

За його словами, якщо Швеція не виявлятиме поваги до Туреччини чи мусульман, то «вони не побачать від нас жодної підтримки в питанні НАТО».

Нагадаємо, 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. Безпосередньо під посольством зібралася акція і на підтримку Туреччини та її президента.

До слова, у середу, 11 січня, організація «Комітет Рожави» виклала фото й відео акції біля мерії Стокгольма з опудалом Ердогана, повішеним догори ногами. «Комітет Рожави» називає себе «мережею солідарності і обміну з революційним рухом по всьому Курдистану». Турецькі ЗМІ називають їх прихильниками Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у п'ятницю телеканалу TV4, що цей акт був «надзвичайно серйозни» і він вважає його саботажем проти заявки на вступ до НАТО. 

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Теги: Туреччина НАТО Швеція війна росія

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