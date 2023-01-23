Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
86% респондентів загальнонаціонального опитування підтримують ініціативу вступу до НАТО
За результатами двадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни, ініціатором якого в січні 2023 року стала Соціологічна група «Рейтинг», у разі проведення референдуму 86% українців проголосували б за вступ нашої країни до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
Це найвищий показник, який зафіксував «Рейтинг» за всю історію спостережень з березня 2014 року. Проти вступу України в НАТО висловилися 3% респондентів. Не проголосували б на такому референдумі 8% опитаних.
Не менш високою є підтримка співвітчизниками ініціативи вступу до ЄС. Наразі вона складає 87%. «Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп», - зазначають автори дослідження у своєму звіті.
Про опитування
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. Терміни проведення: 14-16 січня 2023 р.
Коментарі — 0