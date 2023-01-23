Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО

86% респондентів загальнонаціонального опитування підтримують ініціативу вступу до НАТО

Результати дослідження Соціологічна група «Рейтинг»

За результатами двадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни, ініціатором якого в січні 2023 року стала Соціологічна група «Рейтинг», у разі проведення референдуму 86% українців проголосували б за вступ нашої країни до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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Це найвищий показник, який зафіксував «Рейтинг» за всю історію спостережень з березня 2014 року. Проти вступу України в НАТО висловилися 3% респондентів. Не проголосували б на такому референдумі 8% опитаних.

Не менш високою є підтримка співвітчизниками ініціативи вступу до ЄС. Наразі вона складає 87%. «Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп», - зазначають автори дослідження у своєму звіті.

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