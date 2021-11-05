«Хоче осушити закарпатське болото». У «Слузі народу» розповіли про «феномен» Тищенка

Місцеві партії посунули голову облради від «Слуги народу» Петрова, тепер він розкриває залаштунки закарпатської політики

Народний депутат Микола Тищенко активно бореться зі старою системою місцевого самоврядування на Закарпатті, він хоче «осушити ужгородське болото», розповів в інтерв'ю «Главкому» голова Закарпаської обласної ради Олексій Петров.

Голова облради розповів, що угорське питання досі залишається актуальним, ним активно займається нардеп Тищенко. «Питання постійно стоїть на порядку денному у нашого голови партійного осередку, який урегулювує процеси, пов’язані з кримінальними впровадженнями відносно керівника фракції КМКС Василя Брензовича. Цим діалогом дуже активно займається Микола Тищенко», – розповів голова облради.

Також Петров підкреслив, що Тищенко активно поводиться на території Закарпатської області. «Якщо ви вкладаєте в слово «варяг» повний смисл, то це – скандинавській воїн, людина, яка не лякається нічого невідомого у своєму житті, на своєму шляху. Йому поставили задачу – він поїхав. Тищенко активно, динамічно себе поводить», – поділився Петров.

За словами голови облради, нардеп намагається змінити систему «болотяну», яка давно існувала у місцевому самоврядуванні області.

«Для області Тищенко – це феномен. Закарпатський політикум завжди намагався зробити з політичного життя нашої області не тихе, але болото. До речі, обласна рада знаходиться в історичній частині Ужгороду, яка побудована на болотистій місцевості, – Малий Галагов. Якраз Тищенко достатньо активно намагається змінити цю політичну систему координат, яка завжди в Закарпатті була налаштована на таке собі капсулювання. Він хоче осушити ужгородське болото», – підкреслив Петров.

Нагадаємо, «справа Брензовича» набула гучного розголосу наприкінці минулого року, коли 30 листопада СБУ провела обшуки у будинку закарпатського політика, який також очолює Партію угорців України – «КМКС». Слідство щодо Брензовича ведеться нині на предмет можливого втручання у внутрішні справи України і заподіяння шкоди державній безпеці України.

Нагадаємо, депутати Закарпатської обласної ради достроково зняли з посади голову облради Олексія Петрова від «Слуги народу».

Раніше Тищенко заявив, що рейтинг президента Володимира Зеленського та його політсили тільки зростає.