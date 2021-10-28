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    «Слугу» Петрова достроково зняли з посади голови Закарпатської облради

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    Олексія Петрова було обрано головою Закарпатської облради 7 грудня 2020 року - «Слугу» Петрова достроково зняли з посади голови Закарпатської облради
    Олексія Петрова було обрано головою Закарпатської облради 7 грудня 2020 року
    фото з відкритих джерел

    Депутати Закарпатської облради висловили недовіру голові обласної ради

    Депутати Закарпатської обласної ради достроково зняли з посади голову облради Олексія Петрова від «Слуги народу». Сьогодні, 28 жовтня, йому висловили недовіру, повідомляє mukachevo.net.

    Видання зазначає, що Олексій Петров планував перенести чергову сесію облради на іншу дату, але присутні депутати відмовилися ухвалювати таке рішення та призначили тимчасового голову. За підтримки 34 присутніх депутатів тимчасовим головою було обрано Володимира Чубирка («Рідне Закарпаття»).

    Знявши кілька питань з порядку денного, на сесії утворили лічильну комісію та розпочали процес дострокового припинення повноважень голови обласної ради Олексія Петрова.

    Згодом рішення було ухвалено шляхом таємного голосування. За це рішення проголосувало 35 депутатів, проти – нуль.

    Нагадаємо, Петрова було обрано головою Закарпатської облради 7 грудня 2020 року. Цього ж дня Зеленський звільнив його з посади голови Закарпатської ОДА. Петров до квітня 2020 року був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, потім очолив Закарпатську облдержадміністрацію.

    До слова, «Слуга народу» назвав можливі терміни відставок міністрів.

    Також ЗМІ дізналися, яке міністерство може очолити «слуга» Верещук.

    Кілька днів тому журналіст Юрій Бутусов написав, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. За його словами, на місці Андрія Тарана глава держави бачить віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

    Нагадаємо, раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський обрав претендента на посаду міністра оборони замість очільника відомства Андрія Тарана.

    Проте «слуга народу» ані підтвердив, ані спростував чутки про призначення депутатки Ірини Верещук на посаду міністра оборони.

    Раніше політолог назвав прізвища міністрів «на виліт»: Таран, Немчінов, Уруський та інші.

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    Теги: Закарпаття місцева влада кадрові зміни відставка партія Слуга народу
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    «Слугу» Петрова достроково зняли з посади голови Закарпатської облради