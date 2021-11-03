Депутати теж можуть захворіти, померти чи заразити когось іншого
До Верховної Ради можна потрапити лише з сертифікатом про вакцинацію, свіжим ПЛР-тестом чи довідкою про одужання
Деякі політики живуть у власному вигаданому світі з гречкою за 12 грн та салом за 50 грн.
Не можна оголосити в Києві червону зону, а до Верховної Ради й далі пускати без сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів.
Не можна тримати відкритим для своїх ресторан «Велюр», навіть якщо ви народний депутат. Не можна в розпал епідемії носити рожеві плетені маски та висміювати карантинні обмеження, навіть якщо ви з монобільшості.
Не можна називати похід в кафе без масок «не як порушення карантину, а як інспекцію», навіть якщо ви прихопили з собою головного санітарного лікаря чи міністра охорони здоров'я. І точно не варто видаляти соціально важливий пост про вакцинацію після критики в коментарях, навіть якщо ви президент країни.
Народні депутати – такі ж люди, як і всі інші. Вони також можуть захворіти, померти чи заразити когось іншого. Я підтримую карантинні обмеження для парламентарів, мені нескладно показати сертифікат про вакцинацію на вході в Раду, так само як на вході в метро. Закон один для всіх.
Джерело: блог Інни Совсун