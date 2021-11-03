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    Думки вголос

    Депутати теж можуть захворіти, померти чи заразити когось іншого

    • Інна Совсун

      Народний депутат

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    Народні депутати &ndash; такі ж люди, як і всі інші - Депутати теж можуть захворіти, померти чи заразити когось іншого
    Народні депутати – такі ж люди, як і всі інші
    фото з відкритих джерел

    До Верховної Ради можна потрапити лише з сертифікатом про вакцинацію, свіжим ПЛР-тестом чи довідкою про одужання

    Деякі політики живуть у власному вигаданому світі з гречкою за 12 грн та салом за 50 грн.

    Не можна оголосити в Києві червону зону, а до Верховної Ради й далі пускати без сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів.

    Не можна тримати відкритим для своїх ресторан «Велюр», навіть якщо ви народний депутат. Не можна в розпал епідемії носити рожеві плетені маски та висміювати карантинні обмеження, навіть якщо ви з монобільшості.

    Не можна називати похід в кафе без масок «не як порушення карантину, а як інспекцію», навіть якщо ви прихопили з собою головного санітарного лікаря чи міністра охорони здоров'я. І точно не варто видаляти соціально важливий пост про вакцинацію після критики в коментарях, навіть якщо ви президент країни.

    Народні депутати – такі ж люди, як і всі інші. Вони також можуть захворіти, померти чи заразити когось іншого. Я підтримую карантинні обмеження для парламентарів, мені нескладно показати сертифікат про вакцинацію на вході в Раду, так само як на вході в метро. Закон один для всіх.

    Джерело: блог Інни Совсун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: метро депутат закон ресторан президент
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    Депутати теж можуть захворіти, померти чи заразити когось іншого