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    Депутати, які пропустили 90% голосувань Ради в жовтні. Список прогульників

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    15 осіб не проголосували жодного разу за місяць - Депутати, які пропустили 90% голосувань Ради в жовтні. Список прогульників
    15 осіб не проголосували жодного разу за місяць
    фото Комітет виборців/Facebook

    Всього в жовтні відбулося 556 голосувань

    У жовтні 38 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради. Список прогульників озвучив Комітет виборців України.

    За даними КВУ 38 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань парламенту (не натискали «за», «проти», «утримався»). Із них 15 осіб не проголосували жодного разу за місяць. Більшість депутатів, які не голосували, представляють фракцію «Опозиційна платформа За життя». Зокрема, жодного разу в жовтні не голосували Ігор Абрамович, Сергій Льовочкін, Федір Христенко, Сергій Ларін, Володимир Кальцев, Юрій Солод, Тарас Козак, Юлія Льовочкіна, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Вадим Столар, Григорій Суркіс.

    Також серед депутатів, які пропустили понад 90% голосувань Ради: Дубінський (взяв участь у 0,3% голосувань), Умєров (0,7%), Пузанов (1%), Кісільов, Лабунська, Ясько, Івахів, Шпак, Фельдман, Бойко, Єфімов, Мамоян, Буймістер, Шенцев, Скороход, Деркач, Ісаєнко, Кива, Герега, Палиця, Шпенов, Тарута, Яценко.

    Лише два народні депутати взяли участь в усіх голосуваннях Ради – Микола Заремський та Ігор Копитін.

    Серед фракцій і груп ВР найвищі показники голосувань продемонструвати депутати «Європейської солідарності» та «Слуги Народу». В середньому депутати ЄС взяли участь у 84% голосувань, депутати «Слуги Народу» – у 80%. Депутати групи «Довіра» долучилися до 70% голосувань, «Голосу» – 69%, «Батьківщини» – 58% голосувань. Найнижчі результати в депутатів групи «За майбутнє» – 47% та ОПЗЖ – 38%.

    Всього в жовтні відбулося 556 голосувань.

    До слова, за два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу.

    Раніше Комітет виборців оприлюднив імена головних депутатів-прогульників за два роки.

    Читайте також: Нема ніякої монобільшості. Комітет виборців вирахував реальну коаліцію у парламенті


    Теги: Віктор Медведчук Григорій Суркіс Верховна Рада Сергій Льовочкін депутат Вадим Столар
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    Депутати, які пропустили 90% голосувань Ради в жовтні. Список прогульників