США хочуть реформувати Радбез ООН через агресію РФ

Сполучені Штати вирішили дотримуватися «шести принципів відповідальної поведінки членів Ради Безпеки ООН»

США виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд заявила, що Російська Федерація як постійний член Радбезу ООН завдала удару по самій основі статуту Організації.

«Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв’язала відкриту війну замість домовлятися про мир», - пояснила вона.

Через дії Росії США посилять ініціативи з реформи Ради Безпеки ООН. Мова йде про зміну правил виголошення вето: тепер постійні члени повинні будуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї.

«Будь-який постійний член, який використовує право вето для захисту власних актів агресії, втрачає моральний авторитет і повинен нести відповідальність. І зауважу, що з 2009 року росія наклала 26 вето, до 12 з яких приєднався Китай, а США застосували вето лише чотири рази. Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності», – заявила Томас-Грінфілд.

Також вона повідомила про майбутні консультації за участі президента США Джо Байден і держсекретаря Ентоні Блінкена про критичні питання про реформу Радбезу та інших органів ООН.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала змінити статут ООН. Як зазначив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, статут Організації Об'єднаних Націй у нинішній редакції не відображає сьогоднішній світ ані де-факто, ані де-юре. Із моменту підписання у 1945 році статут ООН змінювався п'ять разів, востаннє – у 1973 році.