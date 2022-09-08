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Генерал США повідомив, скільки цілей вразили ЗСУ з Himars

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Генерал США повідомив, скільки цілей вразили ЗСУ з Himars
ЗСУ наразі мають на озброєнні 16 таких систем
фото: wikimapia.org

Україна знищила понад 400 російських цілей реактивними системами, отриманими від США 

Україна вразила понад 400 російських цілей за допомогою реактивних систем Himars, наданих США. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

«Ми бачимо реальні та вимірні переваги України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою Himars, і вони мали руйнівний ефект», – сказав Міллі після зустрічі контактної групи з підтримки України. 

Міллі додав, що враження цілей створило напруження у російських каналах постачання, зменшило їхню бойову спроможність.

«Були вражені командні пункти і в них є складнощі із заміною втраченого в боях та з постачанням своїм силам», – сказав він. 

Міллі сказав, що всі члени контактної групи будуть співпрацювати і надалі, щоб надати Україні все необхідне для захисту її свободи.

Міллі нагадав, що Україна отримала від США 16 реактивних систем залпового вогню Himars. За словами генерала, захисники України серйозно порушили російські ланцюжки постачань і роботу оперативних штабів, а окупанти зазнають великих труднощів із поповненням своїх втрат. 

Нагадаємо, понад два десятки систем Himars та M270, що перебувають на озброєнні ЗСУ, цілі та неушкоджені. 

Раніше Залужний повідомив, як Himars змінили ситуацію на фронті.

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Теги: зброя українці Україна окупанти

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