Хто вбив Павла Шеремета? Ексагент ФСБ зробив гучну заяву

Колишній агент російської спецслужби «точно знає», що вбивство Павла Шеремета – операція ФСБ

Ексагент Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олександр Лісенков, який залишив територію РФ та запросив політичний притулок у Європі, заявив, що вбивство у Києві відомого журналіста Павла Шеремета – це одна із операцій російських спецслужб в Україні. Про це він сказав у інтерв’ю Youtube-каналу «Гулагу нет».

Лісенков наголосив, що ФСБ причетна до всіх терактів на території України за останні вісім років.

«Українській владі і українським спецслужбам Шеремет не заважав ніяк. В Україні в нього не було ворогів навіть на побутовому рівні. Але для Москви, для ФСБ це був особистий ворог. Враховуючи те, які передачі він знімав – з Нємцовим та іншими. Це був інтелектуал, який подавав інформацію так, як вона є. Він міг впливати на великі маси людей, доносячи їм правду», – сказав він.

Щодо того, чи було вбивство Шеремета операцією ФСБ, ексагент російського відомства зазначив: «Я не вважаю, я впевнений у цьому. Тому що соромно сумніватися, якщо знаєш точно».

Як відомо, 20 липня 2016 року на перетині центральних вулиць Києва – Франка і Хмельницького – вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет. Внаслідок вибуху журналіст загинув.

Нагадаємо, раніше ексагент ФСБ Олександр Лісенков розповів, що під виглядом підрозділів приватної військової компанії «Вагнера» виконувати завдання та проводити спецоперації в Україні їдуть кадрові офіцери ФСБ. Також Лісенков описав роботу спецпідрозділу ФСБ «Вимпел», який активно діяв на окупованих територіях України останні вісім років.

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