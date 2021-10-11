Справу про вбивство Шеремета можуть скерувати на новий розгляд – МВС

Журналіст Павло Шеремет був убитий у центрі Києва 20 липня 2016 року

Журналіст Павло Шеремет був убитий у центрі Києва 20 липня 2016 року

На сьогодні розгляд справи за судом

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, на сьогодні справа дійсно за судом.

«Відповідно, залежно від результату, будуть застосовані механізми, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом. Або йдеться про визначення заходів покарання та його відбування, або про виправдальний вирок і початок тих чи інших цивільно-правових позовів, спрямованих на компенсацію збитку», – заявив Єнін.

Він також повідомив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість прийняття того чи іншого рішення як судом першої інстанції, другої або Верховним судом.

«У тому числі і відправити справу на новий розгляд», – додав він.

Як відомо, журналіст Павло Шеремет був убитий у центрі Києва 20 липня 2016 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня Андрію Антоненко, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, суд змінив запобіжний захід, відправивши під нічний домашній арешт.

До слова, нещодавно Антоненко після 14 років шлюбу повінчався з дружиною.

Учасника російсько-української війни, музиканта Андрія Антоненка суд випустив зі слідчого ізолятора під цілодобовий домашній арешт 30 квітня. За ґратами Антоненко провів 504 дні.

Його арештували 12 грудня позаторік разом із дитячою кардіохірургинею Юлією Кузьменко і військовою медичкою Яною Дугарь, висунули підозру у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Його підірвали 20 липня 2016-го в автомобілі в Києві.