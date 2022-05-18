Чому треба бомбити Бєлгород? Журналісти оприлюднили нові докази

Planet Labs зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту вісім гелікоптерів та декілька автівок

Рашисти використовують міжнародний аеропорт міста Бєлгород (РФ), який раніше обслуговував тільки цивільні рейси, з військовою метою. Супутник зафіксував розміщення на його території авіації та військової техніки, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) .

Фотографії опинилися у розпорядженні журналістів, які разом з військовим аналітиком їх проаналізували.

Planet Labs зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту вісім гелікоптерів та декілька автівок. На прохання журналістів військовий експерт проаналізував супутниковий знімок і ідентифікував модифікацію гелікоптерів, як Мі-8. Це багатоцільові моделі радянської розробки, що можуть використовуватись як для військово-транспортних завдань, так і для бойових.

Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також знаходяться палатки. За словами експерта в них може перебувати особовий склад або зберігатись бойові комплекти чи паливо.

В східній частині аеропорту на супутникових знімках можна помітити сліди від проїзду автомобільної техніки. Експерт пояснює, що так їздити, найімовірніше, можуть саме військові – для оперативності. Частина території поблизу – розкопана.

Російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт для того, щоб евакуювати поранених та загиблих з зони бойових дій, або в якості перевалочного пункту для дозаправки бортів – припускає член правління «Українського мілітарного центру» Юрій Збанацький.

«В РФ достатньо військових аеродромів поблизу кордону, тому особливої потреби перекидати бойові літаки та гелікоптери саме в цивільні аеропорти, мабуть, немає. Але загалом росіяни можуть їх (цивільні аеропорти, – ред.) використовувати в військових цілях, зокрема, здійснювати прийом транспортних літаків і вертольотів для підвезення військових вантажів та особового складу, термінової медичної евакуації поранених», – розповів Юрій Збанацький.

Нагадаємо, раніше Росія визнала, що біля Бєлгорода горіли військові склади.

30 квітня бєлгородці чули «хлопки» над містом, а жителів міста лякали обстрілами з боку України.

1 травня над Бєлгородом піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

11 травня було обстріляне прикордонне село Солохи, під час обстрілу, як повідомив губернатор регіону, загинула одна людина.