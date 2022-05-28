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  4. На Донбасі журналісти потрапили під ворожий обстріл (фото)
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    Події в Україні

    На Донбасі журналісти потрапили під ворожий обстріл (фото)

    На Донбасі журналісти потрапили під ворожий обстріл (фото)
    фото: Мар'ян Кушнір/Facebook

    Вибуховою хвилею було пошкоджено лобове скло машини

    У Донецькій області, неподалік Бахмуту, українські журналісти потрапили під обстріл російських окупантів. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Мар'ян Кушнір у Facebook.

    «Отак буває. «Леська» получила легкі поранення. Подряпини. Цей нерівний бій із 152-им снарядом машина виграла. Важкі бої нині тривають на Донбасі, не легко нині неподалік Бахмута», –написав журналіст.

    За його словами, вибуховою хвилею було пошкоджено лобове скло, по кузову влучили осколки, але «так легко, що майже не помітно».«Коли шльопнула ракета, я подумав що все, гайки машині. Ні. Вижила. Винесла нас звідти на швидкості. Несемося далі. Текст та відео про бій старатимуся підготувати якомога швидше», – додав Кушнір.

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    На Донбасі журналісти потрапили під ворожий обстріл (фото)
    На Донбасі журналісти потрапили під ворожий обстріл (фото)

    Нагадаємо, журналіст Олексій Гордєєв показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Служба безпеки України викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення країни-агресорки.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ Донбас війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    На Донбасі журналісти потрапили під ворожий обстріл (фото)